Der er næsten ikke grænser for, hvor langt danskere, der snyder med forsikringer, vil gå.

En mand lagde sig for eksempel ud foran et tog for at få benet kørt af.

Tryg har derfor sat ekstra ind for at få bugt med forsikringssvindlere. Det har de bl.a. gjort ved at hyre tidligere politiefterforskere, der har erfaring med efterforskning i tyveri og bedrageri.

En af dem har TV 2 talt med. Han ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn, så han bliver kaldt J. Esbensen.

Den tidligere politiefterforsker sætter ord på Trygs mest grusomme eksempel på risikovillige forsikringssvindlere.

»Vi har haft en sag med en mand, der lagde sig ud på togskinnerne og fik kørt sit ene ben af for at få erstatning. Han havde tegnet forsikringer i en hel række selskaber og stod til at få udbetalt 12 millioner kroner, hvis ikke hans svindelnummer var blevet opdaget. Det viser, hvor risikovillige nogle personer kan være for at få udbetalt erstatning,« siger J. Esbensen til TV 2.

B.T. har været i kontakt med Trygs kommunikationschef, Tanja Frederiksen, der bekræfter, at episoden har fundet sted. Hun skriver i en sms, at manden forinden havde tegnet 17 ulykkesforsikringer for 33 mio. hos tre danske forsikringsselskaber, herunder Tryg.

Sagen med manden, der fik kørt sit ene ben af, var for retten i Glostrup den 14. december 2016, hvor de tre forsikringsselskaber, der var implicerede, vandt sagen.

Forsikringsselskaberne fandt ud af, at manden snød, fordi han nogle år forinden havde en lignende sag. Her havde han skåret sin hånd af med en rundsav.

Hånden blev påsyet, men blev grundet helbredsmæssige problemer og nedsat funktion amputeret i 2009.

Efter ulykken, der skete 2000, fik han udbetalt erstatning fra Gjensidige Forsikring, Tryg og Topdanmark på i alt 9,2 mio. kr. Pengene blev investeret i ejendomme.

Men efter togulykken, hvor han mistede benet lige over knæet, fik manden ikke udbetalt en krone. Retten idømte manden at betale forsikringsselskabernes omkostninger i forbindelse med retssagen.

Selvom eksemplet er grufuldt, er det ikke enkeltstående. Tryg har også haft en sag, hvor en kunde skar sin lillefinger af med en rundsav for at få penge fra forsikringen.

I den mildere ende af eksempler på forsikringssvindel har den tidligere politiefterforsker og nu Tryg-ansatte J. Esbensen også oplevet, at forbrugerne har smadret eller mistet deres iPhone - tilfældigvis på den samme dag, som en nyere model udkommer.

Han er også ekstra opmærksom, når Tryg modtager skadeanmeldelser på biler, der er stødt sammen midt om natten på en øde vej.

Ifølge J. Esbensen er det alt fra den hjemløse til direktøren, som de opdager forsikringssvindel hos.

Hos Tryg har man de seneste år oplevet en stigning i forsikringssvindel.

Forklaringen lyder, at Tryg har hyret den ekstra indsats, og svindlen derfor bliver opdaget oftere end tidligere.

Selvom forsikringsselskaberne opdager langt mere svindel, er det kun en lille del, der er blevet taget, lyder det fra underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.

»Internationale undersøgelser peger på, at op mod ti procent af de samlede erstatningsudbetalinger går til svindel - svarende til godt fire milliarder kroner i Danmark,« siger han til Berlingske.