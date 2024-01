Skybrud og stormflod.

Den har ikke fået for lidt ovenfra i 2023, der blev det vådeste år nogensinde i Danmark.

De to vejrfænomener er slemme nok i sig selv, men et tredje vådt element, truer fremover også.

Det skriver TV 2.

Storm og skybrud er store problemer, men et tredje problem er mindst lige så stort. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Storm og skybrud er store problemer, men et tredje problem er mindst lige så stort. Foto: Bax Lindhardt

Det våde vejr sidste år har nemlig skabt en rekordhøj vandstand i undergrunden.

Og det er et problem for de omkring 450.000 boliger, der ifølge Miljøministeriet, har under en meter ned til grundvandet det meste af året.

Simon Stisen er professor i hydrologi hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Til TV 2 siger han:

»Det vi ser nu, er langtidseffekten af vedvarende regn igennem hele efteråret. Så det er hverken skybrud eller stormflod, der er årsagen.«

Det såkaldte grundvandsspejl står ekstremt højt flere steder lige nu.

Vandet kan ikke slippe væk fra jorden, da den i forvejen er mættet, og så stiger grundvandsstanden. Og så kan vandet i sidste ende komme ind i huset og skabe store ødelæggelser.

Problemet er blandt andet opstået i sønderjyske Bylderup-Bov, hvor kloaksystemet slet ikke kan følge med længere.

I den kommende tid, vil vi se endnu flere problemer, når den store mængde sne smelter, forudsiger professoren.

På den længere bane er udsigterne heller ikke for lyse, da vi står til at få vådere vintre fremover.

For nylig var Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension, ude at advare om konsekvenserne af det vådere vejr.

»I takt med at erstatningerne efter skybrud stiger, vil priserne gøre det samme. Jeg tror ikke, vi ender et sted, hvor det er umuligt at tegne en forsikring, men vi kan sagtens ende et sted, hvor det kan blive meget, meget dyrt: De facto vil der være kunder, som simpelthen ikke har råd til det,« sagde hun til DR.