Jøder er udsatte over hele Europa, siger USA-udsending, som kalder Danmarks beskyttelse af jøder enestående.

Antisemitisme er i markant stigning i Europa, hvor jøder ifølge en nylig EU-undersøgelse må leve med chikane og vold.

Beskyttelsen af jøder i Europa svinger fra land til land. Men Danmark er et "enestående" foregangsland. Det mener den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending til bekæmpelse af antisemitisme, Elan Carr.

- Danmark har virkelig været en rollemodel for, hvordan man skaber sikkerhed for det jødiske folk og faciliteter. Det vil jeg takke Danmark for. Jeg antager, at den danske regering fortsat vil følge den linje, siger Carr til Ritzau.

Den særlige udsending besøger onsdag Europa-Parlamentet i Bruxelles sammen med Israels minister for sikkerhed, Gilad Erdan.

Erdan er rejst til Bruxelles med en israelsk rapport, der omhandler ngo'en BDS. BDS har ifølge Erdan "dybe rødder" i antisemitismen.

Han fremfører, at EU betaler penge til BDS trods "finansielle forbindelser" til den "palæstinensiske gruppe Hamas" og andre. Han langer ud efter EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

- EU må stoppe al finansiering til BDS. Mogherinis undskyldning om, at pengene ikke er øremærket direkte til BDS, er absurd, siger Gilad Erdan.

EU's naboskabskommissær, Johannes Hahn, skrev i et svar til parlamentet i 2016, at "ingen projekter finansieret af EU støtter bevægelsen BDS".

Den israelske minister skal mødes med Europa-Parlamentets formand, David Sassoli. Budskabet til Sassoli vil være, at ingen antisemit bør have lov til at tale i parlamentet.

En rapport fra december 2018 fra EU's kontor for grundlæggende rettigheder (FRA) viste, at knap ni af ti jøder i EU oplever, at antisemitismen er steget de seneste fem år.

I undersøgelsen skiller Danmark sig ud. Danske jøder oplever også stigende antisemitisme. Men i mindre grad end anden intolerance. Jøder i Danmark svarer, at fjendtlighed over for muslimer er det største problem.

I februar 2015 skød og dræbte Omar El-Hussein en vagt foran synagogen i Krystalgade i forbindelse med en fest i lokalerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Det Jødiske Samfund i Danmark om Elan Carrs vurdering af sikkerheden.

/ritzau/