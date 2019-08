Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trumps tidligere pressechef får nyt job

Tidligere pressechef i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, har fået nyt job. Fremover skal hun levere politiske analyser og kommentarer på tv-stationen Fox News, skriver hun selv i en pressemeddelelse ifølge CNN. Sanders forlod sit job som en af præsident Trumps nærmeste medarbejdere i juni, men den 37-årige tidligere talskvinde arbejdede for Trump allerede inden hanblev præsident.

Sarah Sanders har i flere år været en af Trumps nærmeste medarbejdere. (Arkivfoto) Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Sarah Sanders har i flere år været en af Trumps nærmeste medarbejdere. (Arkivfoto) Foto: CARLO ALLEGRI

Redningsplan for Skat mangler milliarder

Trods forsikringer fra den tidligere regering om, at genopretningen af det skandaleramte skattevæsen kører i den rigtige retning, er missionen tættere på at køre i grøften end at køre i mål. Den storstilede redningsplan mangler nemlig akut milliarder for at kunne fortsætte.

Skatteminister Morten Bødskov. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Skatteminister Morten Bødskov. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

Ny uddannelsesminister vil lave karakterskalaen om

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) lancerede i foråret en plan om, at 7-trinsskalaen skulle udvides med en ekstra karakter, som skulle være 12+. Men uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener ikke, at karakterskalaen skal udvides med en ny topkarakter. Hun vil i stedet lave karakterskalaen helt om.

Bestyrelsesformand er åben for muligt salg af B & O

Der er krise i Bang & Olufsen, og derfor er bestyrelsesformand Ole Andersen nu åben for snak om at sælge selskabet. - Hvis vi skulle få en henvendelse, så lytter vi. Men det vil jo i givet fald selvfølgelig også skulle diskuteres med aktionærerne, siger Ole Andersen.

Bestyrelsesformanden i B&O afviser ikke et salg. Foto: Henning Bagger Vis mere Bestyrelsesformanden i B&O afviser ikke et salg. Foto: Henning Bagger

Bolsonaro kritiserer Macron: Mentalitet som en kolonialist

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kritiserer den franske præsident, Emmanuel Macron, og mener, at han har en 'kolonialist-mentalitet'. Det sker, efter at Frankrigs præsident torsdag opfordrede G7-landene til at finde en løsning på de rekordmange skovbrande, der hærger Amazonas.

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro. Foto: ADRIANO MACHADO Vis mere Brasiliens præsident Jair Bolsonaro. Foto: ADRIANO MACHADO

SF: Skandale hvis tidligere minister dækkede over problemer

Det vil være en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har skabt et falsk billede af indsatsen for at genoprette skattevæsenet. Det mener SF's politiske ordfører, Karsten Hønge. - Det er da en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har holdt ting skjult, siger Hønge.

SFs politiske ordfører Karsten Hønge til pressemøde efter sommergruppemødet på Konventum i Helsingør torsdag i denne uge. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere SFs politiske ordfører Karsten Hønge til pressemøde efter sommergruppemødet på Konventum i Helsingør torsdag i denne uge. Foto: Niels Christian Vilmann

Sydkorea skrotter vigtig efterretningsaftale med Japan

Sydkorea har torsdag valgt at droppe en mangeårig aftale om at dele efterretninger med Japan. Sydkoreas beslutning kommer efter længere tids diplomatiske uoverensstemmelser mellem de to lande. Efterretningsaftalen har været vigtig for evnen til at vurdere truslen fra Nordkorea.

Fly fra København nødlandet i Malmø - ingen tilskadekomne

Et SAS-fly, som lettede fra Københavns Lufthavn i Kastrup, er torsdag aften nødlandet i Malmø Lufthavn, fordi der var røgudvikling i kabinen. Om bord på flyet var 63 passagerer, og ingen af dem er kommet til skade.

Syddansk V-formand undviger spørgsmål om opbakning til Løkke

Efter et mere end to timer langt møde mellem Venstres kommuneformænd i Region Syddanmark har formanden for Venstre i regionen, Leif Krarup, ingen kommentarer til, om der er tillid til Venstres ledelse. Han bekræfter, at eneste punkt på mødets dagsorden var fremtiden for Venstres ledelse.

Giraffen kan snart få status som beskyttet dyreart

Giraffen er en truet dyreart, som bør beskyttes gennem mærkning og overvågning. Desuden skal al handel med dele fra giraffer reguleres. Det stemte et stort flertal af lande torsdag for på en konference i Schweiz om beskyttelse af verdens truede dyr og planter.

