Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Storbritannien og EU udskyder brexit til halloween

Storbritannien og EU har natten til torsdag aftalt at udskyde brexit til efteråret. Storbritannien skal udnytte de næste seks måneder til fulde for at finde en afklaring på brexit, lyder appellen fra EU-præsident Donald Tusk.

Læs mere her

Theresa May. (Arkivfoto) Foto: YVES HERMAN Vis mere Theresa May. (Arkivfoto) Foto: YVES HERMAN

Trumps skattepapirer bliver ikke offentliggjort endnu

USA's finansminister, Steven Mnuchin, har brug for mere tid til at afgøre, om man vil offentliggøre præsident Donald Trumps skattepapirer. Dermed når ministeriet ikke fristen 10. april, som Demokraterne satte.

Læs mere her

USA's finansminister Steven Mnuchin. (Arkivfoto) Foto: AARON P. BERNSTEIN Vis mere USA's finansminister Steven Mnuchin. (Arkivfoto) Foto: AARON P. BERNSTEIN



Maduro: Røde Kors indgår aftale om nødhjælp med Venezuela

Venezuelas regering og Røde Kors har indgået en aftale om levering af nødhjælp til landet, oplyser Venezuelas præsident, Nicolás Maduro. Store dele af den venezuelanske befolkning er plaget af en omfattende mangel på mad, medicin og andre basale fornødenheder.

Læs mere her

På venezuelansk stats-tv oplyste præsident Nicolás Maduro natten til torsdag dansk tid, at hans regering har indgået en aftale med Røde Kors om at levere nødhjælp til Venezuela. Foto: MARCELO GARCIA Vis mere På venezuelansk stats-tv oplyste præsident Nicolás Maduro natten til torsdag dansk tid, at hans regering har indgået en aftale med Røde Kors om at levere nødhjælp til Venezuela. Foto: MARCELO GARCIA

Algeriets regime udskriver valg efter store protester

Efter mange ugers folkelige protester mod Algeriets præsident, har landets præsidentkontor udskrevet valg. Det skal afholdes 4. juli. Det var demonstranterne, som pressede landets præsident til at træde tilbage. Abdelaziz Bouteflika havde siddet i 20 år.

Læs mere her

New Zealand vedtager våbenforbud efter angreb

New Zealands parlament har natten til torsdag dansk tid vedtaget flere reformer, der strammer landets våbenlovgivning. Dermed er vejen banet for et forbud mod halvautomatiske skydevåben. Reformerne kommer en måned efter moskémassakren i Christchurch.

Læs mere her

Australierne skal vælge nyt parlament den 18. maj

Australien holder parlamentsvalg den 18. maj, oplyser premierminister Scott Morrison fra Det Liberale Parti. Klima og økonomi ventes at blive hovedtemaer i valgkampen.

Læs mere her

Knogler fra hidtil ukendt menneskeart er fundet i Filippinerne

En ny tilføjelse til menneskets historie er fundet i Filippinerne. Arkæologer har fundet tænder og knogler fra hænder, fødder og lårben fra en hidtil ukendt menneskeart. De fundne rester er mellem 50.000 og 67.000 år gamle.

Læs mere her