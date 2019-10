Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump vil mægle mellem Tyrkiet og kurdere i Syrien

USA's præsident, Donald Trump, har bedt amerikanske diplomater om at mægle mellem Tyrkiet og de kurdiske styrker i Syrien, oplyser en embedsmand. Samtidig opfordrer fem europæiske medlemmer i et splittet Sikkerhedsråd i FN Tyrkiet til at stoppe sin offensiv, mens Frankrig vil indkalde koalitionen mod IS.

EL og SF vil sætte en stopper for våbeneksport til Tyrkiet

Danmark bør stoppe eksport af våben til Tyrkiet. Det mener både Enhedslisten og SF. Tidligere torsdag har Norges udenrigsminister meldt, at landet stopper sin eksport af militært udstyr til Tyrkiet, og Sveriges udenrigsminister vil bede om støtte til en fælles EU-embargo.

Humanitær organisation: Fortjent hvis Thunberg får fredspris

Det vil være helt på sin plads og et skulderklap fra de voksne, hvis Greta Thunberg modtager Nobels fredspris. Det mener John Nordbo, klimarådgiver i den humanitære organisation Care. Prisen uddeles fredag, og Thunberg er favorit.

Wammen vil sikre grønne regnemodeller i Finansministeriet

Finansministeriet skal spille en langt mere central rolle i den grønne omstilling. Sådan lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S), der vil sikre grønne regnemodeller. Regeringen opretter derfor et nyt center for grøn økonomi, klima og EU i hjertet af Finansministeriet.

Carlsberg er tættere på at kunne sælge øl i papirflasker

Carlsberg er med nyt partnerskab tæt på at have udviklet en ølflaske af papir. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Siden 2015 har Carlsberg arbejdet på en bæredygtig ølflaske. Fredag vil selskabet offentliggøre to prototyper til ølflasker af papir.

Socialminister forventer undskyldning til handicappede

Personer, der har været på særforsorgens institutioner, altså mennesker med psykiske og fysiske handicap eller særlige sociale problemer, kan i lighed med de såkaldt godhavnsdrenge se frem til en undskyldning. Det siger socialminister Astrid Krag (S) i et P1-program.

Demokraterne stævner energiminister i Trump-efterforskning

Demokraterne i Repræsentanternes Hus i USA har torsdag stævnet energiminister Rick Perry. Stævningen er en del af en efterforskning, hvor det undersøges, om der er grundlag for at indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Mistænkt drabsmand fra El Paso nægter sig skyldig i drab

Den mistænkte gerningsmand bag et dødeligt skyderi i en Walmart-forretning i El Paso i den amerikanske delstat Texas nægter sig skyldig i drab. Det sagde han under et retsmøde torsdag. Den 21-årige amerikaner Patrick Crusius er tiltalt for at have dræbt 22 mennesker.

