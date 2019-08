'Det må være en aprilsnar ... men fuldstændig uden for sæson.'

Sådan lyder det kort og enkelt fra Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter. Den kontante udmelding kommer efter en af de mere opsigtsvækkende nyheder i et stykke tid.

Torsdag aften tikkede lidt af en historie ind fra den anerkendte amerikanske avis Wall Street Journal, som kunne berette, at den amerikanske præsident, Donald Trump, går med tanker om at forsøge at købe Grønland.

En joke sandelig.

Men nej, flere pålidelige kilder siger til avisen, at Trump gentagne gange har forhørt sig blandt sine rådgivere om, hvorvidt et købt af Grønland kunne være en god idé samt muligt.

'Hvad tænker I om det? Tror I, det ville fungere?' skulle præsidenten have spurgt ud i rummet under en middag i foråret sidste år, da emnet løst blev nævnt.

Emnet ligger angiveligt præsidenten så meget på sinde, at han har sat sine rådgivere i gang med at se nærmere på sagen.

Og her er man delt i to lejre, hvor den ene mener, at det er en god idé med stort økonomisk potentiale, mens den anden anser spørgsmålet som værende ren drømmetænkning.

Drømmetænkning eller ligefrem en dårlig joke, synes da også at være den nu tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens konklusion på den opsigtsvækkende artikel fra Wall Street Journal.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Dansk Folkepartis Søren Espersen mener, at den amerikanske præsident må være blevet 'vanvittig'.

»Hvis det er rigtigt, at han arbejder med de tanker, så er det endegyldige bevis på, at han er blevet vanvittig. Jeg må sige det, som det er: Tanken om, at Danmark skulle sælge 50.000 statsborgere til USA er fuldstændig vanvittig,« siger han til Ritzau.

Og den holdning deles af De Konservatives Rasmus Jarlov, der er medlem af Grønlandsudvalget og Den Arktiske Delegation for partiet.

På Twitter skriver han oversat fra engelsk: 'Af alle ting, der aldrig kommer til at ske, er det her den mest usandsynlige. Glem det.'

Også den tidligere amerikanske ambassadør til Danmark Rufus Gifford mener, at et salg af Grønland ville være en katastrofe.

'Det er en komplet og totale katastrofe. Og det siger jeg som en, der forguder Grønland og har været der ni gange og elsker dets folk,' skriver han på Facebook.

Endnu er der ikke meldt nogen officiel amerikansk interesse ud for at købe Grønland, der, grundet sin placering i Arktis og store mængder naturrigdomme, i mere end en forstand ville være en værdifuld tilføjelse til USA.

Out of all things that are not going to happen this is the most unlikely. Forget it. https://t.co/0ChJvOVJW7 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 15, 2019

Selvom historien lyder som en umiddelbar joke, er der faktisk en forhistorie. USA har nemlig tidligere forsøgt at købe Grønland.

I kølvandet på 2. verdenskrig foreslog den daværende amerikanske præsident Harry Truman også at erhverve verden største ø.

Det skyldes en geopolitisk interesse i Grønland, hvilket udmundede i et tilbud på 100 millioner dollar.

Et beløb, der ville løbe op i et tocifret milliardbeløb, hvis det skal konverteres til dagens værdi. Dengang svarede Danmark pænt nej til købstilbuddet.

For at det ikke skal være løgn, så undersøgte den amerikanske regering i 1867 også muligheden for at købe både Grønland og Island tilbage i 1867.

Wall Street Journal har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den danske regering, det danske kongehus og den danske ambassade i Washington i sagen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra statsminister, Mette Frederiksen (S), som i den kommende weekend faktisk skal på besøg i Grønland.

I starten af september måned besøger Donald Trump Danmark - så hvis han har reelle tanker om at afgive et bud på Grønland, så har han muligheden her.