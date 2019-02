Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump udskyder forhøjelse af told på varer fra Kina

USA og Kina har i weekenden gjort så store fremskridt i forhandlingerne om en handelsaftale, at præsident Donald Trump har besluttet at udskyde en forhøjelse af tolden på kinesiske varer, der ellers var planlagt til 1. marts. Han nævner ingen ny dato.

Læs mere her

USAs Donald Trump og Kinas Xi Jinping. Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere USAs Donald Trump og Kinas Xi Jinping. Foto: NICOLAS ASFOURI

Konservative vil hæve grænsen for topskat med 120.000 kroner

De Konservative vil hæve grænsen for topskat med 120.000 kroner i næste valgperiode, oplyser partiformand Søren Pape Poulsen til Børsen. Det vil ifølge tænketanken Cepos betyde, at 200.000 danskere kan slippe for at betale topskat.

Læs mere her

Søren Pape Poulsen. (Arkivfoto) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Søren Pape Poulsen. (Arkivfoto) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

PET bevogter Søren Papes og Inger Støjbergs hjem

Truslen mod justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er øget. Søndag aften oplyste Politiets Efterretningstjeneste (PET), at politiet og PET er til stede ved de to ministres hjem dog uden at give yderligere oplysninger.

Læs mere her

Efter håndtryksloven fra 2018 er Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag vært for den første officielle ceremoni, hvor ni udlændinge skal give hende hånden for at få et statsborgerskab i bytte. Arrangementet fandt sted i Eigtveds Pakhus i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Efter håndtryksloven fra 2018 er Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag vært for den første officielle ceremoni, hvor ni udlændinge skal give hende hånden for at få et statsborgerskab i bytte. Arrangementet fandt sted i Eigtveds Pakhus i København. Foto: Asger Ladefoged

LAU-ledelse har kendt anklager om krænkelser i otte måneder

Ledelsen i Liberal Alliances Ungdom (LAU) har i otte måneder kendt til anklager om krænkende episoder inden for organisationen. Det skriver Information på baggrund af et mødereferat fra LAU's forretningsudvalg.

Læs mere her

Den afgående formand for Liberal Alliances Ungdom, Carl Andersen, var til stede under møde, hvor flere krænkelser begået af samme mand blev diskuteret. Her ses han ved landsmøde i LAU lørdag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den afgående formand for Liberal Alliances Ungdom, Carl Andersen, var til stede under møde, hvor flere krænkelser begået af samme mand blev diskuteret. Her ses han ved landsmøde i LAU lørdag. Foto: Nils Meilvang

Senegals præsident er genvalgt i første valgrunde

Senegals præsident, Macky Sall, er blevet genvalgt med mindst 57 procent af stemmerne i første valgrunde. Det viser de første officielle resultater, oplyser landets premierminister. Oppositionen betvivler resultatet.

Læs mere her

En familie i Senegal følger med, da de første resultater af søndagens valg bliver offentliggjort. Foto: CARMEN ABD ALI Vis mere En familie i Senegal følger med, da de første resultater af søndagens valg bliver offentliggjort. Foto: CARMEN ABD ALI

Indvandreres syn på ligestilling vækker politisk bekymring

Især blandt mandlige ikkevestlige indvandrere er der holdninger, der går imod ligestilling, viser en ny undersøgelse ifølge Jyllands-Posten. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er bekymret over undersøgelsens resultater.

Læs mere her

Færre svage ældre får hjælp derhjemme

Svage ældre får i mindre grad hjælp til opgaver såsom at støvsuge, lave mad eller at vaske sig selv. Det konkluderer en ny analyse fra Vive ifølge Politiken. Fra 2007 til 2017 er andelen af svage ældre, der modtager hjemmehjælp, således faldet fra 43 til 25 procent.

Læs mere her

Hjemmehjælp kan blandt andet være hjælp til personlig pleje eller rengøring derhjemme. (Arkivfoto) Foto: Modelfoto Casper Christoffersen Vis mere Hjemmehjælp kan blandt andet være hjælp til personlig pleje eller rengøring derhjemme. (Arkivfoto) Foto: Modelfoto Casper Christoffersen

Sverige vil ikke hjælpe IS-krigere med at komme hjem

Statsminister Stefan Löfven siger i et interview til svensk tv, at svenske statsborgere, der har deltaget i krig for Islamisk Stat (IS), ikke skal regne med hjælp til at vende hjem til Sverige.

Læs mere her