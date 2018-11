Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

37-årig mand mister livet i brand

En mand har søndag aften mistet livet i en brand i et rækkehus i Storvorde i Nordjylland. Det oplyser Bent Højgaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi. Politiet modtog klokken 22.22 søndag aften henvendelsen om branden i et rækkehus i byen Storvorde nær Aalborg.

»Vi får den mandlige beboer reddet ud af rækkehuset og forsøger at genoplive ham. Men hans liv står ikke til at redde,« fortæller vagtchefen.

Trump afviser at høre pinefuld optagelse af drab på Khashoggi

»Der er ingen grund for mig til at høre båndet. Det var meget, meget brutalt og forfærdeligt.« Det siger USA's præsident, Donald Trump, som svar på, om han personligt har hørt en lydoptagelse af drabet på Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Ghettoplan tvinger kommuner til at rive boliger ned

Regeringens ghettoplan tvinger boligforeninger til at rive boliger ned. Boliger, der i nogle tilfælde er blevet renoveret for millioner af kroner inden for de seneste år, skriver Kristeligt Dagblad.

Regeringen vil have nødbremse ved udenlandske opkøb

Den danske stat skal kunne stoppe udenlandske staters køb af kritisk infrastruktur som havne, lufthavne eller telenettet. Det mener regeringen, der ifølge Politiken barsler med et lovforslag.

Lottomillionær fuldender demokratisk storsejr i Californien

Den demokratiske kandidat Gil Cisneros blev søndag erklæret vinder af det sidste ikkeafgjorte sæde til Repræsentanternes Hus i Californien. Dermed fuldender han en opsigtsvækkende demokratisk sejr i staten.

Ny migrantkaravane sætter kurs mod USA fra El Salvador

Mens tusindvis af centralamerikanske migranter venter i uvished ved den amerikanske grænse, har en ny migrantkaravane sat kursen mod USA. Omkring 200 personer rejste søndag afsted fra El Salvador.

Inger Støjberg blev kontaktet af mand sigtet for kvindedrab

En mand, der sigtes for at have slået en kvinde ihjel i Hadsund, henvendte sig få timer før drabet til integrationsminister Inger Støjberg (V) på en bar. Det oplyser ministeren i et opslag på Facebook. Søndag afgav hun forklaring til Nordjyllands Politi.

