Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Dansk plastikaffald ender ad omveje i Asien

Når dansk plastik smides i en skraldespand herhjemme, kan det blive første skridt mod en lang rejse til eksempelvis Malaysia. Det fortæller TV2 i sin minidokumentar "På sporet af dansk plastaffald". Imens bliver en anden del brændt af under ukontrollerede forhold i Indonesien.

Partier vil ændre MF'eres pension – bortset fra V og S

Et beslutningsforslag fra SF om at normalisere folketingsmedlemmers pensionsforhold og omlægge deres skattefrie tillæg får bred opbakning fra partierne i Folketinget. Men Socialdemokratiet og Venstre er imod forslaget.

Trump kræver at mødes med whistleblower i Ukraine-sag

USA's præsident, Donald Trump, vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over hans kommunikation med den ukrainske præsident. Det skriver Donald Trump i en serie af opslag på Twitter natten til mandag dansk tid.

Østrigs konservative sikrer storsejr efter skandalesag

Østrigs konservative parti (ÖVP), som ledes af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage til regeringsmagten. Det står klart, efter at der søndag har været afholdt parlamentsvalg i landet. Med mere end 99 procent af stemmerne optalt søndag aften har Kurz og co. sikret sig 37,1 procent af stemmerne.

Saudisk kronprins advarer mod militæraktion over for Iran

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, advarer mod en eskalering med Iran. Det siger han i et interview med det amerikanske tv-program '60 Minutes' søndag. Kronprinsen advarer om, at priserne på råolie kan stige til "ufattelige højder".

Regeringen sætter 147 millioner af til vestfynsk jernbane

Regeringen vil i forbindelse med den kommende finanslov afsætte penge til en ny jernbane over Vestfyn. Udsigterne for den nye bane strækker sig imidlertid nogle år ud i fremtiden, da regeringen først vil bruge de afsatte 147 millioner kroner i 2023.

Få danskere ved at pensionsmidler investeres i kul og olie

Otte ud af ti danskere, mere præcist 83 procent, aner ikke, om deres pensionsselskab investerer i selskaber, som tjener penge på eksempelvis olie og kul. Det skriver Politiken på baggrund af en ny meningsmåling, som Megafon har gennemført for Politiken og TV2.

