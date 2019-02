Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump angriber politiske undersøgelser i tale til nationen

Præsident Donald Trump startede ud med en forsonende tone, da han natten til onsdag gav sin State of the Union-tale. Men få minutter inde i talen gik han til angreb på Rusland-undersøgelsen. Kun 'tåbelige krige, politik og partipolitiske undersøgelser kan sætte en stopper for landets økonomiske fremskridt', lød det fra Trump. I talen slog han også fast, at han vil bygge den omstridte mur til Mexico. 'Jeg vil få den mur bygget. Hvor mure går op, går illegal indvandring ned. Mure redder liv,' lød det fra præsidenten.

Foto: DOUG MILLS Vis mere Foto: DOUG MILLS

Per Stig Møller afviser strammede efterretninger om Irak

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) kan ikke genkende billedet af, at regeringen skulle have strammet efterretninger om Irak i 2003. Tirsdag formiddag offentliggjorde forskere fra Københavns Universitet ellers en udredning om dansk krigsdeltagelse, der siger noget andet.

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. (Arkivfoto) Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. (Arkivfoto) Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Sygehus strittede imod at undersøge kvinder med brystsmerter

I 2018 undlod Ringsted Sygehus og Region Sjælland at tilbyde kvinder med smerter i brystet en genundersøgelse af brysterne. Det skete efter, at sygehuset havde erkendt, at hundredvis af kvinder var blevet mangelfuldt undersøgt på sygehuset. Det skriver Jyllands-Posten.

Hollandsk graverjournalist føler sig misbrugt af Falck

Den hollandske journalist Eric Smit føler sig udnyttet, efter at han ufrivilligt er blevet draget ind i Falck-skandalen. Han ærgrer sig over at have været med til at levere smuds til Falcks smædekampagne mod hollandske Bios, som i 2014 vandt et stort udbud om ambulancekørsel.

Trump møder Kim Jong-un i Vietnam i februar

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Vietnam. Mødet skal finde sted den 27. og 28. februar. Det bekræfter Trump i sin State of the Union-tale, efter at en nordkoreansk delegation fredag har holdt møder i Washington. Læs mere her

Trump møder den nordkoreanske leder senere i denne måned. Det bekræftede Trump i sin tale til nationen. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / Vis mere Trump møder den nordkoreanske leder senere i denne måned. Det bekræftede Trump i sin tale til nationen. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES /

Avis: Mays ministre drøfter brexit-udsættelse i hemmelighed

En række af Theresa Mays ministre har i al hemmelighed drøftet en plan om at få udsat det britiske exit fra EU. Det skriver The Telegraph. Udsættelsen vil i givet fald betyde, at Storbritannien skal forlade EU senest den 24. maj i stedet for den 29. marts, som hidtil har været fristen.

Storbritanniens leder Theresa May. (Arkivfoto) Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Storbritanniens leder Theresa May. (Arkivfoto) Foto: CLODAGH KILCOYNE

Rapport: Emiraterne forsyner militser i Yemen med Vestens våben

En lang række forskellige typer våben bliver sendt fra vestlige lande til De Forenede Arabiske Emirater og videre til militser, der bruger dem til at begå krigsforbrydelser i Yemen. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport ved navn 'Når våben kommer på afveje'. Læs mere her

Våben fra vestlige lande bruges til at begå krigsforbrydelser i Yemen, viser undersøgelse fra Amnesty International. Krigen i Yemen har stået på siden 2015. (Arkivfoto) Foto: YAHYA ARHAB Vis mere Våben fra vestlige lande bruges til at begå krigsforbrydelser i Yemen, viser undersøgelse fra Amnesty International. Krigen i Yemen har stået på siden 2015. (Arkivfoto) Foto: YAHYA ARHAB

50.000 evakueret i Moskva på en dag med 300 bombetrusler

En bølge af falske bombetrusler skyllede tirsdag ind over den russiske hovedstad, Moskva. Således førte knap 300 bombetrusler til, at 50.000 mennesker måtte evakueres, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Der blev ikke fundet nogen sprængstoffer.

