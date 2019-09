Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ellemann vil være formand og dropper Løkkes SV-planer

Jakob Ellemann-Jensen melder sig som formandskandidat og Venstres bud på en statsminister. - Mange har opfordret mig til at stille mig i spidsen for det. Og det har jeg tænkt mig at tilbyde at gøre, siger han til Jyllands-Posten.

Jakob Ellemann-Jensen melder sig nu klar til at overtage formandsskabet i Venstre. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen melder sig nu klar til at overtage formandsskabet i Venstre. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Johnson lider stort nederlag til parlamentet om brexit

Den britiske opposition og en række konservative parlamentsmedlemmer har tirsdag stemt for, at parlamentet onsdag overtager dagsordenen i Underhuset fra premierministeren, Boris Johnson.

Den britiske premierminister Boris Johnson (Arkivfoto) Foto: JESSICA TAYLOR Vis mere Den britiske premierminister Boris Johnson (Arkivfoto) Foto: JESSICA TAYLOR

Pentagon omfordeler 3,6 milliarder dollar til Trump grænsemur

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, frigiver 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudgettet til præsident Donald Trumps grænsemur mod Mexico. Det svarer til knap 25 milliarder kroner.

En del af den mur, Trump er i gang med at bygge mod Mexico. Foto: AGUSTIN PAULLIER Vis mere En del af den mur, Trump er i gang med at bygge mod Mexico. Foto: AGUSTIN PAULLIER

Rapport forudser klimaødelæggelser af landbrug i Sydeuropa

Klimaforandringer skal snarest på toppen af dagsorden i Europa for at afbøde de ventede følger for landbruget af tørke, hedebølger og oversvømmelser. Det anbefaler Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Skilsmisser rammer særligt yngre søskende hårdt

En skilsmisse kan have store konsekvenser for søskendes fremtid, alt efter hvor gamle de er, når forældrene går fra hinanden. Det viser et nyt studie fra Rockwool Fonden, skriver Kristeligt Dagblad.

Alle fanget i bådbrand i USA erklæres omkommet

En voldsom brandulykke på en båd i det sydlige Californien har kostet samtlige 34 passagerer på båden livet. Det oplyser myndighederne tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Søgningen efter overlevende er indstillet efter en voldsom brandulykke på en båd ved det sydlige Californien. (Arkivfoto) Foto: VENTURA COUNTY FIRE DEPARTMENT H Vis mere Søgningen efter overlevende er indstillet efter en voldsom brandulykke på en båd ved det sydlige Californien. (Arkivfoto) Foto: VENTURA COUNTY FIRE DEPARTMENT H

USA indfører sanktioner mod Irans rumprogram efter eksplosion

USA har tirsdag indført sanktioner mod Irans rumprogram som følge af en nylig eksplosion ved en iransk raketaffyringsrampe. Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i en udtalelse.

Syv meldes dræbt efter orkanen Dorians hærgen på Bahamas

Mindst syv mennesker er omkommet i østaten Bahamas, hvor Dorian søndag og mandag passerede gennem som en kategori 5-orkan og forårsagede massive oversvømmelser.

