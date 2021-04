En lokal italiensk restaurantejer troede, det var en joke, da han gik i banken og fandt ud af, at han var på USAs sorte liste.

Men det var ikke en vittighed. Og det kunne han takke USAs 45. præsident, Donald Trump, for.

Den 19. januar, den allersidste dag, hvor Donald Trump var USAs præsident, besluttede hans regering nemlig at indføre strenge internationale sanktioner mod restaurantejeren i Verona i Italien.

I den oprindelige pressemeddelelse fra Trump-administrationen var sanktionerne beregnet til at bekæmpe et »netværk, der søger at undgå amerikanske sanktioner mod Venezuelas oliesektor.«

Men for 45-årige Alessandro Bazzoni, som er ejer af ​​en restaurantvirksomhed i Verona i Italien, blev denne beslutning for to måneder siden et mareridt med blokerede bankkonti på uretfærdig vis.

Bazzoni fortæller til den italienske avis Corriere della Sera, at han troede, det var en dårlig joke, at han var havnet på USAs sorte liste:

Jeg troede, det var en vittighed. »Det er den 1. februar, ikke den 1. april,« sagde jeg til bankdirektøren. Men det var det virkelig.«

Og resturantejer-Bazzoni var faktisk ikke den eneste Bazzoni, som Trump havde blacklistet.

En anden mand med samme navn, nemlig Alessandro Bazzoni, fra Sardinien, der ejer et grafisk designfirma, endte også fejlagtigt på den sorte liste.

Men både resturantejer-Bazzoni og designfirma-Bazzoni var blevet forvekslet med en tredje italiensk statsborger, af samme navn, der siges at have været involveret i olieindustrien i Venezuela.

Efter Bazzoni har sendt dokumentation på, at han ikke er involveret i olieindustrien til de amerikanske myndigheder, meddelte det amerikanske finansministerium i denne uge, at de fjerner ham fra den sorte liste. Det skriver Washington Post.

Under Trump er antallet af sanktioner mod enkeltpersoner eksploderet. Ifølge en analyse fra advokatfirmaet Gibson, Dunn & Crutcher var listen over tusind mennesker om året.

Folk, der ender på listen, kan ikke gøre forretninger med amerikanske folk eller organisationer.