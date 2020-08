Tirsdag erklærede Donald Trump, at han vil benåde den berømte kvinderettighedsforkæmper, Susan B. Anthony, som døde for 114 år siden.

Susan B. Anthony blev i 1872 anholdt og dømt for at stemme til et valg i hendes hjemby Rochester, New York, hvilket var ulovligt for kvinder på det pågældende tidspunkt.

»Hun blev aldrig benådet. Vidste I det? Hun blev aldrig benådet?« lød det fra Donald Trump, hvis tilhørere i Det Hvide Hus klappede og lo, skriver Vice.

»Hun blev aldrig benådet. Og vi er for stemmeret. Det er rigtigt. Hun var skyldig i at stemme. Og vi kommer til at underskrive en fuld og komplet benådning, og det, synes jeg, er rigtig fantastisk.«

Et udateret portræt af kvinderettighedsforkæmperen, Susan B. Anthony. Foto: Handout Vis mere Et udateret portræt af kvinderettighedsforkæmperen, Susan B. Anthony. Foto: Handout

Tirsdag markerer dagen for 100 års jubilæet for den 19. tilføjelse til USAs forfatning - den tilføjelse, der gav kvinder stemmeret, og som Susan B. Anthony lagde navn til.

Susan B. Anthony-tilføjelsen kaldes den.

Den berømte kvinderettighedsforkæmper er dog ikke udelukkende elsket. I suffragettebevægelsen var hun kendt for at anvende racistisk retorik.

Ligeledes refereres hun tit til som et ikon af anti-abort aktivister. Hun har da også lagt navn til anti-abort foreningen, The Susan B. Anthony List.

En forening, der åbent støtter Donald Trump, og hvis formand, Marjorie Dannenfelser, også stod ved siden af den amerikanske præsident, da han erklærede benådningen af Susan B. Anthony.