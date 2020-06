Lejere i Kanslergade i Odense har fået en truende mail fra deres udlejer, fordi de ikke har sorteret skraldet godt nok.

'Hvis i ikke bliver bedre til at sortere jeres affald, må vi meddele, at der vil ske opkrævning af de ekstra tømninger hos lejerne, og at der efterfølgende vil ske en huslejestigning.'

Sådan lyder det i mailen fra boligselskabet Odense Bolig til lejerne. Det skriver TV2 Fyn.

En mail, som direktøren for boligselskabet, Jimmy Andersen, måtte forsvare, da den ifølge ham selv var skåret lidt skarpt.

»Man kan diskutere, om vi har lavet den rigtige formulering. Det er nok nærmere et gebyr, som skal pålægges dem, der ikke sorterer ordentligt. Der vil ikke være tale om en generel huslejestigning, og jeg kan godt forstå, hvis nogen har kunnet misforstå det,« siger Jimmy Andersen til TV2 Fyn.

Men hvorom alting er, er boligselskabet fortsat utilfreds med affaldet, der ikke sorteres korrekt.

Det kommer nemlig til at koste Odense Bolig en ekstraregning fra Odense Renovation. En regning, som boligselskabet mener, at lejerne selv skal betale.

Nogle af lejerne får nemlig både blandet madaffald, dåser, pap og papir i den samme container på parkeringspladsen.

Og det er helt forkert ifølge sorteringsreglerne. De siger nemlig, at madaffald - også kaldet restaffald - skal i sin egen container. Det samme gælder pap og papir og slutteligt metal, glas og plastik.

Hvem de syndige lejere er, har Jimmy Andersen dog ikke fundet frem til endnu, og ifølge direktøren er det kun muligt, hvis lejerne smider noget ud med deres navn på.

Faktisk er det et problem, der har stået på i lang tid. Allerede i november måned fik lejerne en advarsel fra boligselskabet, hvor der også blev tilsendt en sorteringsplan.

