Det er nærmest ikke til at se det turkise vand i en kløft ved Drina-floden nær den bosniske by Visegrad længere.

Tonsvis af flydende affald, for det meste plastikflasker, flyder rundt og efterlader det naturskønne område nærmest uigenkendeligt.

Men det er ikke kun det ydre, der trues af skraldet, skriver Reuters.

For med den flydende losseplads følger både en trussel mod den lokale turismebaserede økonomi og en frygt for folks helbred, når affaldet på et tidspunkt skal brændes af.

»Der er omkring 5.000 kubikmeter af forskellige slags affald. Det kommer fra alle sider, og denne scene gentages hvert år, desværre,« udtaler Dejan Furtula fra Eko Center Visegrad til mediet.

Furtula forklarer, at affaldet kommer til området fra mindre vandløb, når stigende vandstand eller kraftig regn skyller affald fra nærliggende lossepladser ud i floden.

Drina-floden er 346 kilometer lang og løber gennem Montenegro, Serbien og Bosnien.