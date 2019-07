Navnet Teresa Fidalgo har været oppe før, og nu spøger det igen blandt unge i Danmark.

Lige nu går der nemlig en skræmmende kædebesked rundt, som truer med død, hvis man ikke sender den videre.

Kædebeskeden er falsk, men den skræmmer mange unge, og B.T. har over den seneste periode modtaget en del beskeder fra folk, som har modtaget den.

Beskeden er udlagt som om, at den kommer fra en kvinde, der hedder Teresa Fidalgo. Hun fremstiller sig selv som en person, der døde for 27 år siden.

‘Hvis du ikke sender denne besked til 20 venner, vil jeg sove ved din side resten af dit liv,’ står der blandt andet i beskeden.

12-årige Julie Jørgensen var en af dem, som modtog kædebeskeden, og selvom hun først tænkte, at den var falsk, så blev hun alligevel i tvivl, siger hun til B.T.

»Jeg troede ikke rigtig på det. Så søgte jeg på Google. Og så så jeg billeder og videoer med hende der, og så begyndte jeg alligevel at overveje, om det kunne være sandt.«

»Jeg sendte beskeden videre til en af mine venner, men hun skrev så tilbage, at det ikke var sandt, og at man skulle stoppe med at dele den.«

Beskeden bliver delt mellem unge i Danmark. Vis mere Beskeden bliver delt mellem unge i Danmark.

Når man søger på Teresa Fidalgo på Google, så kommer der nemlig billeder og en video frem af en fiktiv person.

Videoen er dog fra den portugisiske film “A Curva”. Her samler tre personer en kvinde op fra vejen, men det viser sig så, at kvinden er et spøgelse.

Det er selvfølgelig en fiktiv historie, som er blevet skrevet af filmproduceren David Rebardao.

Veninden og Julie skrev lidt frem og tilbage, og de blev enige om, at det var en god idé at snakke med deres forældre om det i stedet for at dele beskeden.

Og det bliver også anbefalet af Red Barnet, hvis man modtager en såkaldt trusel.

'Du skal ikke finde dig i at modtage trusler på mobilen. Først og fremmest skal du fortælle din lærer eller dine forældre om det.'

'Så skal du/I finde ud af, om beskeden kommer fra nogen, du kender. Hvis den gør det, skal de voksne hjælpe og tale med afsenderen,' anbefaler de på deres hjemmeside.

De har også en beskrivelse af, hvad en kædebesked er.

»Jeg synes, at det er forfærdeligt, at man vil dele sådan nogle beskeder bare for at skræmme folk. Det er virkelig ondt af dem,« siger Julie Jørgensen.

I beskeden står der, at en pige har engang ignoreret beskeden og 20 dage efter døde både hende og hendes mor.

B.T. har skrevet om det før, da fænomenet også var udbredt i 2014 og 2016.

I 2014 var Teresa Fidalgo endda en af de mest trendende personer i Google-søgninger.