En boligforening i Odense truer med at smide familier ud af deres lejligheder efter gentagne tilfælde af hærværk og brandstiftelse.

Natten til torsdag var der brand i en kælder i en ejendom på Dianavænget i det sydlige Odense. Politiet arbejder fortsat på at fastslå, hvorvidt branden var påsat.

Området, der tidligere har været på den officielle ghettoliste, har gennem længere tid været hærget af påsatte brande og omfattende hærværk. I starten af året fik en lang række beboere smadret ruder i deres biler og flere opgangsdøre blev ødelagt.

Nu har en række beboere og ikke mindst boligselskabet Kristiansdal, som boligerne hører under, mistet tålmodigheden.

Her ses hærværket, der foregik i starten af året. 52 ruder blev smadret den nat. Foto: Carl Odorico Vis mere Her ses hærværket, der foregik i starten af året. 52 ruder blev smadret den nat. Foto: Carl Odorico



Tre familier har fået kraftige advarsler og risikerer at blive smidt ud af deres lejligheder.



»Der er nogle ganske få, der ikke kan finde ud af, hvordan man bor. De ødelægger kælderrum, opgange, de sviner og tisser på trappeopgangen - og det, der er værre,« siger Erik Thomsen, der er direktør for Boligforeningen Kristiansdal til TV2 Fyn.

Foreningen er i gang med en stor renovering af boligerne i området, og derfor ærgrer det direktøren endnu mere, at de flere gange ser, at der er lavet hærværk i ejendommene.

»I virkeligheden er det jo lidt dumt af forældrene til de her unge mennesker. De skal jo selv betale. Jo mere de ødelægger, jo højere bliver huslejen,« siger Erik Thomsen.

Direktøren har modtaget flere klager fra beboere, der ikke længere vil finde sig i, at nogle ødelægger det for alle andre. Tidligere har flere familier ikke engang turde benytte sig af legepladserne på grund af frygt for udadreagerende adfærd hos enkelte beboere.

Boligforeningen har efterfølgende henvendt sig til de tre familier og krævet, at de skulle få styr på deres unge mennesker. Men det synes ikke at have den store effekt.

»Den ene af de tre familier har rettet ind, og så er der så to tilbage. Hvis de ikke retter ind, så smider vi dem simpelthen ud. Vi vil ikke have dem,« siger Erik Thomsen.

Flere af beboerne i området har tidligere fremsat ønske om at få opsat videoovervågning. Boligdirektøren forstår godt ønsket, men tror ikke på det i virkeligheden. »Det er min påstand, at de holder ikke mange minutter, de videokameraer,« siger Erik Thomsen.