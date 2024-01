Søndagens tronskifte fylder store dele af verdens interesse, hvor nyheder om den abdicerede dronning og det nye kongepar allerede pryder i flere internationale medier.

Det gælder blandt andet hos The New York Times, Sky News, norske Dagbladet, tyske Bunte, Svensk Damtidning, Hello Magazine og The Guardian for blot at nævne få.

'Danmark har fået en ny konge: Historisk øjeblik for Europas ældste monarki,' skriver Sky News.

'Kong Frederik tager tronen efter Margrethes abdikation,' lyder det på forsiden af The Guardian.

Til stede i København er da også flere repræsentanter fra den udenlandske presse, der vil have et glimt af de danske royale.

Det er blandt andet tilfældet med en reporter fra norske Dagbladet. En avis, der har haft de kongelige på forsiden flere gange i løbet af dagen.

Det var ikke mindst tilfældet, da Danmark officielt fik en ny konge.

»Man kan mærke det. Flere fik tårer i øjnene, mens de jublede,« lyder det fra journalisten, der befinder sig midt i menneskekaosset i København.

Det er bestemt ikke kun kong Frederik X, der er populær i de udenlandske spalter.

Dronning Mary har allerede været på forsiden i flere af de kulørte blade i Australien, inden hun fik sin nye titel.

Og blandt flere australske forsider om den nye danske dronning med australske rødder, skriver The Sydney Morning Herald: 'Folkemængder samles for at fange det første glimt af Australiens Mary, den nye dronning af Danmark.'

