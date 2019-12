Et avisbud i Roskilde-området opdagede et håndskrevet brev, da hun tirsdag var ved at lægge Roskilde Avis i en postkasse.

Og brevet var til avisbuddet. Med en sød hilsen fra modtageren af avisen.

Roskilde Avis-læseren havde i løbet af året bemærket, at både gratisavisen og reklamerne blev afleveret med stor punktlighed.

Derfor havde vedkommende forfattet en julehilsen til avisbuddet.

'En lille hilsen fra en meget taknemmelig modtager af gratisaviserne hver uge, som du er så trofast med at omdele aviser og reklamer hver uge,' står der i brevet, som er delt på Roskilde Avis' Facebook-side.

Der lå også en anden ting til avisbuddet i postkassen:

En 50'er til at forsøde pigens jul.

'Håber, at du kan købe dig en lille ting,' står der i brevet, som afsluttes med ordene:

'Du ønskes også et godt nytår.'

Præcis hvor pigen fandt den søde julehilsen melder historien ikke noget om.

Men uanset hvad må det konstateres, at det betaler sig at leve op til postbuddenes gamle mantra om at 'posten skal ud'.