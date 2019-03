Beskæftigelsesminister forsøger at få EU-Kommissionen til at udsætte aftale om dagpengeændring til efter valg.

Danmark står ikke alene med en frygt for en ændring af dagpengeregler i EU, så borgere fra andre EU-lande hurtigere kan optjente ret til ydelsen.

Fredag morgen havde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) samlet ligesindede landes ministre til møde om sagen i Bruxelles.

Men han må konstatere, at der ikke er flertal for at stoppe en ændring af reglerne fra de nuværende tre måneders optjening i en A-kasse til en måned.

Strategien er at udskyde det hele til efter valg i EU - og dermed i Danmark.

- Det er vores opfordring til EU-Kommissionen, at man skyder forhandlingerne, og at man får holdt europaparlamentsvalg først. Derefter kan man tage det op igen, siger han.

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Dermed vil videre EU-forhandlinger om dagpenge også først være muligt efter et dansk valg, der seneste kommer i juni, da EU-Parlamentet først indleder arbejdet 2. juli.

De forslåede ændringer af reglerne er blevet kaldt en "bombe under den danske velfærdsmodel" af blandt andet Socialdemokratiet, der støtter regeringen i forsøget på at stoppe ændringen.

Men hvor voldsomme er egentlig de mulige konsekvenser?

- Det er ikke en økonomisk bombe på nuværende tidspunkt. Det har jeg heller aldrig antydet, at det ville blive. Men det er en politisk svær sag.

- For mig handler det om ret og rimeligt, som jeg hele tiden har betonet, og det er også det, jeg kæmper for her, siger Troels Lund Poulsen.

EU-Parlamentet er nået frem til, at optjeningsperioden skal være på blot én dag. Det vil landene dog ikke være med til.

Retten til dagpenge er dog betinget af, at arbejderen har været arbejdsløshedsforsikret i et år, inden der kan søges - i eksempelvis Danmark.

Danmark har støtte fra Tyskland, Østrig, Belgien, Holland og Luxembourg, som potentielt kan blive ramt meget hårdt af ændringen.

Rumænien, som har det roterende EU-formandskab i dette halvår, er lige som med Danmarks krav om indeksering af børnepengene ikke på den danske regerings side.

- Det er helt tydeligt, at formandskabet ikke ønsker en politisk diskussion af dette. Desværre, siger Troels Lund Poulsen.

EU-landenes beskæftigelsesministre blev sidste sommer enige om at søge en reduktion af optjeningsperioden fra tre til en måned.

Det var forventet, at en aftale ville falde på plads mellem parlamentet, medlemslandene og EU-Kommissionen i denne uge. Men forhandlingerne brød foreløbigt sammen på grund af uenighed.

- Det er gået op for flere medlemslande, at det påvirker dem mere ned i dybden, end de måske var klar over, da vi drøftede det for snart ni måneder siden i Luxembourg, siger den danske minister.

Han er modstander af, at man overhovedet begynder at "samarbejde om beskæftigelsespolitik" på denne måde, da der er så store forskelle mellem EU-landenes modeller. Og den danske er ret unik, påpeger han.

/ritzau/