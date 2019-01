Troels Kløvedals familie fik alle sagt farvel til deres far, bedstefar og oldefar torsdag i Holmens Kirke.

Familien var - forståeligt nok - dybt berørt af omstændighederne, da Kløvedals kiste blev båret ind i rustvognen.

B.T. fik en kort snak med et af Troels Kløvedals børnebørn, Emil Midé Erichsen, som mange danskere formentlig genkender fra TV2-programmet 'Kurs mod fjerne kyster'.

»Det var meget, meget smukt og rørende og fuldstændigt, som Troels havde drømt om, at det skulle være. Jeg synes, det forløb så smukt,« sagde han foran kirken om sin farfars begravelse.

Emil Midé Erichsen ankom til Holmens Kirke med sin kæreste, Louise, og deres barn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Emil Midé Erichsen ankom til Holmens Kirke med sin kæreste, Louise, og deres barn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kirken var næsten fyldt til randen med mennesker, og på de øverste rækker måtte flere tilhørere stå op for at kunne følge med i ceremonien, der blev afholdt af provst Ejgil Bank Olesen.

Blandt tilhørerne var både venner og bekendte, men også helt almindelige danskere, der har nydt godt af Troels Kløvedals eventyrlyst på skrift og tv-skærmen gennem adskillige år.

»Det er så rørende, at der er så mange, der kommer for at tage afsked med ham. Det er dybt rørende,« sagde Emil Midé Erichsen.

Troels Kløvedal har inspireret mange med sine jordomrejser til havs.

»Min far var ungdomsvenner med Troels, så jeg eskorterer i virkeligheden ham. Han var en stor figur,« siger skuespiller Iben Hjejle. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere »Min far var ungdomsvenner med Troels, så jeg eskorterer i virkeligheden ham. Han var en stor figur,« siger skuespiller Iben Hjejle. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også barnebarnet Emil har sammen med sin far, Mikkel Beha Erichsen, og resten af sin familie inspireret en ny generation af danskere med deres rejseprogram.

Det vil Emil Midé Erichsen være sin farfar evigt taknemmelig for.

»Jeg vil mindes ham som en kærlig farfar, der har været meget inspirerende - også for det liv, jeg og mine brødre og familie lever. Han var en dybt inspirerende mand.«

Selv blev Kløvedals barnebarn far for første gang i sommer med sin kæreste, Louise.

Jacob Holdt. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jacob Holdt. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der var flere kendte ansigter ved Troels Kløvedals begravelse - heriblandt fotograf og foredragsholder Jacob Holdt, der også var kommet for at give Kløvedal en sidste respekt.

»Vi er gamle venner, men også hinandens værste konkurrenter som foredragsholdere. Vi har haft et længere forhold til hinanden i eventyrklubben. Jeg var mest glad for hans sidste bog. Den synes jeg er helt fantastisk.«

I selvbiografien 'Alle mine morgener på jorden - Mit autodidakte liv fra 2017', der var Kløvedals 18. bog, skrev han om sit liv og sin familie.

B.T. talte i december med Kløvedal om sin sygdom og sin nye bog. Han var så hårdt medtaget af sin sygdom, at det måtte foregå over e-mail.

Her blev han spurgt ind til, hvorvidt han ikke havde en flig af vemod eller sorg over at forlade det smukke liv, han beskrev i sin sidste bog.

»En lille flig af sorg over at skulle forlade det dejlige liv vil der altid være, men jeg har en indre ro, som jeg måske har fået ved at lære frygten at kende som ung med et par tusind favne vand under kølen.«

»Vi dør jo alle af et eller andet, og jeg dør så af ALS, og jeg har trods alt været 74 gange rundt om solen. Jeg er glad for, at jeg ikke fik sygdommen før, men nåede at skrive alle de bøger og film, jeg havde i mig. Mine fem børn er blevet voksne. Fra Mikkel på 51 til Asbjørn, der snart fylder 21. Så jeg dør ikke fra et barn, der går i skole,« skrev Troels Kløvedal til B.T.