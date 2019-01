»Troels Kløvedal har nu begivet sig ud på sit sidste togt mellem stjernerne. Troels, søfareren, formidleren og fortælleren, det stærke, dedikerede, determinerede menneske, han var, er nu stævnet ud på den rejse, som han længe har vidst måtte komme.«

Sådan lød ordene fra provst Ejgil Bank Olesen i Holmens Kirke, da Troels Kløvedal blev stedt til hvile torsdag.

Troels Kløvedal har inspireret flere generationer ved at skrive bøger, holde foredrag og lave tv.

I Holmens Kirke blev der sat et punktum for hans flotte liv, der sluttede efter længere tids sygdom.

Troels Kløvedal blev begravet torsdag middag i Holmens Kirke i København. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

For knap tre år siden fik Kløvedal konstateret den uhelbredelige nervesygdom ALS, der langsomt, men sikkert lammer ens krop.

Han gik bort lillejuleaftensdag på sin gård i Gravlev på Djursland, hvor han havde boet i over 30 år.

Her var han omgivet af sine fem børn og sin kone, Else Marie.

»Han sov ind så stille og roligt og fredeligt, som han havde ønsket sig. Og som han havde frygtet, at han ikke skulle komme til, fordi den sygdom godt kan betyde, at man ikke kan trække vejret,« har sønnen Mikkel Beha Erichsen tidligere sagt til Politiken.

Billede inde fra kirken, hvor Troels Kløvedal blev begravet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Halvanden time før begravelsen startede, var der en massiv kø af folk, som ønskede at sende den kendte søfarer af sted på den sidste rejse.

Få minutter inden begravelsesceremonien startede, spillede orglet meget passende sangen 'Sailing'.

Alt imens en skarp solstråle lyste ind ad kirkens vinduer, som gjorde alle på kirkens øverste rækker opmærksom på den flotte skyfri himmel udenfor.

Den samme himmel, som Kløvedal i så mange år har brugt til at navigere rundt på de syv verdenshave.

Forfatter og eventyrer Troels Kløvedal i sin digterhytte. Foto: ERNST VAN NORDE

»Troels var en meget kærlig mand og far. Han havde et kæmpe hjerte. Som han altid sagde: 'Man kan aldrig give børn for mange kys og kram' - og dem har I børn og børnebørn fået rigtig mange af. Aldrig var I i tvivl om, at han elskede jer, og han var så stolte af jer. Også efter han blev syg, var han utrolig nærværende og havde stor ømhed og kærlighed for jer alle,« sagde provsten i kirken.

Provsten havde samtidigt et budskab til Kløvedals efterladte.

Det var Troels Kløvedal selv, der havde planlagt, hvilke salmer og musik der skulle spilles under ceremonien. En slags rettidig omhu, som man ikke er vant til i Holmens Kirke.

Den danske eventyrer efterlader sig en tung arv.

Ungdomsbillede af Troels Kløvedal, der dengang hed Troels Erichsen. Foto: Tage Nielsen

»Troels Kløvedal er en mand af gammel dyd og dansk oprigtighed af ja og nej, og hvad godt og ærligt véd. Hans sjæl er nu hos Gud, og hans navn vil aldrig blive glemt, så længe der findes vand i hav.«

»Nu bliver det jeres opgave at se tilbage og huske Troels for alt det, han var, før han blev syg. Se bag om det alt sammen og huske hans vid, de mange fortællinger og de lange historiske linjer og ikke mindst hans kærlighed. I dag er Troels Kløvedal på vej mod stjernerne. Det har været hårdt vejr, eller som Troels skriver det til slut i sit taknemmelige erindringsværk: 'at efter at have smidt ankeret mellem de smukkeste koraller på en sølvfarvet sandbund: så dør jeg, og alt er, som det skal være. Først får man det hele forærende, så mister man til sidst det hele igen. Sådan er livet'.«

Efter den smukke ceremoni blev hans kiste transporteret til Holmens Kirkegård, hvor Kløvedals jordiske rester skal ligge.

Modsat begravelsen i kirken, der var åbent for pressen og offentligheden, var jordpåkastelsen og nedsænkning af kisten forbeholdt de allernærmeste.

Troels Kløvedal, 'Nordkaperen'.

I 1967 købte han skibet 'Nordkaperen', som han hele tre gange sejlede Jorden rundt med. Han har delt sine jordomrejser med danskerne i både bøger og på fjernsyn.

Troels Kløvedal blev gift fire gange i sine 75 leveår.

Han fik sammenlagt fem børn, heriblandt Mikkel Beha Erichsen, som er kendt fra sit arbejde som tv-vært og fra rejseprogrammet 'Kurs mod fjerne kyster', hvor han sejler Jorden rundt på skibet 'Havana'.

For to år siden fortalte Kløvedal i et interview med B.T., at han intet har fortrudt.

»Jeg har opfyldt min formålsparagraf, og der er ikke noget, jeg ville gøre om. Jeg fik børn med de allerdejligste, sejlede Jorden rundt med mine venner og er derfor et bevis på, at drømme er et fantastisk godt afsæt til handling.«