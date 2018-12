Troels Kløvedal led af den uhelbredelige nervelidelse ALS og lungesygdommen bronkiektasi.

Forfatter, skipper og eventyrer Troels Kløvedal er søndag død i en alder af 75 år. Det oplyser hans søn Mikkel Beha til Politiken.

Han døde ud på formiddagen hjemme på sin gård i Gravlev på Djursland omgivet af samtlige sine fem børn og sin kone, Else Marie.

»Han sov ind så stille og roligt og fredeligt, som han havde ønsket sig. Og som han havde frygtet, at han ikke skulle komme til, fordi den sygdom godt kan betyde, at man ikke kan trække vejret,« siger han til avisen.

Troels Kløvedal. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s Vis mere Troels Kløvedal. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s

Troels Kløvedal led af den uhelbredelige nervesygdom ALS og lungesygdommen bronkiektasi.

Blå bog: Troels Kløvedal, født Troels Beha Erichsen i 1943. Tog navnet Kløvedal i sin ungdom, da han var medlem af kollektivet ‘Maos lyst’. Har fem børn med fire forskellige kvinder. Foruden Mikkel Beha Erichsen er det døtrene Gurli Marie, Sille og Lærke. Og for 19 år siden kom efternøleren, Asbjørn, som han har med sin nuværende kone, Else-Marie Meldgaard. Foredragsholder, forfatter og langturssejler. Har sejlet jorden rundt tre gange med skibet ‘Nordkaperen’. Har udgivet 18 bøger Fik i okt. 2016 konstateret ALS og lungesygdommen bronkiektasi.

Troels Kløvedal fik i oktober 2016 konstateret ALS, en sjælden sygdom, der langsomt nedbryder kroppens motoriske nerveceller, og som fører til hensygnen af alle muskler i kroppen. En efter en dør de hen.

Til sidst kan man overhovedet ikke bevæge sig, tale eller synke. Man forbliver dog fuldstændig klar i hjernen. Herhjemme får ca. 50 danskere om året sygdommen.

Symptomerne på ALS mærkede han første gang i februar 2015.

Troels Kløvedal var en eventyrer. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s Vis mere Troels Kløvedal var en eventyrer. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s

Da han sammen med nogle venner købte sejlskibet 'Nordkaperen' i 1967, var det med det formål at rejse ud og se verden ved selvsyn for at se, om det, der stod i aviserne, var sandt.

800-900 forskellige mennesker har i årenes løb være på togt med 'Nordkaperen'.

Troels Kløvedal var gift fire gange og havde fem børn, hvoraf tre har valgt en karriere i medierne.

ALS ALS står for amyotrofisk lateral­sklerose og indebærer, at de nerveceller, som styrer muskelcellerne, af ukendte årsager dør. Uden signaler lammes og sygner musklerne hen. Først taber man evnen til at røre sig, så til at tale, og når åndedrætsmusklerne påvirkes, dør patienten. Symptomer på als kan være stiv, kluntet gang, en fod, der slæber, utydelig tale og let synkebesvær. Der kræves omfattende undersøgelser, bl.a. med rygmarvs-væskeanalyse og røntgen, for at kunne stille diagnosen. Man ved ikke, hvorfor sygdommen opstår, men en lille del af tilfældene er arvelige. Flere mænd end kvinder får sygdommen. I Danmark er der ca. 400 mennesker med ALS, og hvert år rammes 50 personer af sygdommen. Halvdelen af de ramte dør af sygdommen inden for tre år.

Det har de ikke fra fremmede, idet to af Troels Kløvedals søskende også er kendt i de sammenhænge. Det gælder radiovært og forfatter Hanne Reintoft og tidligere tv-direktør i DR Bjørn Erichsen.

Troels Kløvedal fortalte i et interview med B.T. i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Alle mine morgener på jorden' fra 2017, at han intet fortryder i livet:

»Jeg har opfyldt min formålsparagraf, og der er ikke noget, jeg ville gøre om. Jeg fik børn med de allerdejligste, sejlede jorden rundt med mine venner og er derfor et bevis på, at drømme er et fantastisk godt afsæt til handling«.

Opdateres...

/ritzau/