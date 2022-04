Klokken er 5 om morgenen. Den første vagt indtager sin plads, han er klar til at være at være vogter og beskytter – og det er hverken natteravne eller politiet, der gør klar til at beskytte fulde unge på vej hjem fra nattelivet.

Tværtimod er det en håndfuld frivillige, og de stiller alarmen klokken 3.15 for at passe på noget helt særligt: Fisk.

Ved en række udløb til Aarhusbugten gør Troels Holstein Kaa sig klar til at passe på fiskene fra måger, skarv og andre fugle.

Det er såkaldt ørredsmolt, der er helt unge ørredfisk, der skal have beskyttelse. De bliver sat ud i Aarhusbugten for at sikre bæredygtigt fiskeri og hjælpe bestanden – og den udsætning vil Troels Holstein Kaa og en gruppe på 20 frivillige sikre.

»Vi står vagt for at hjælpe de små ørreder sikkert – vi sikrer deres første rejse ud i havet,« fortæller Troels Holstein Kaa.

Det tager oftest to–tre dage for de små fisk at bevæge sig ud i havet, og udsætningen startede mandag.

Derfor står vagterne nu klar fra klokken 5 om morgenen til klokken 23 om aftenen de næste par dage.

Det er Troels Holstein Kaa, der står for det nye koncept med inspiration fra Fyn, hvor frivillige holder vagt over fiskene, når de sættes ud.

»Det er første gang, vi prøver at holde vagt, og vi har samlet cirka 20 frivillige, men der var mange interesserede i at hjælpe. Næste år bliver vi nok endnu flere, og der kan vi planlægge bedre, så flere kan være med.«

»Der er mange måger, krager, fiskehejre og skarv, der er klar til at spise løs af fiskene. Det er rigtig farligt for smolten,« forklarer Troels Holstein Kaa.

Han fortæller, at også den stigende mængde måger og skarv omkring Aarhus er et problem for den vilde ørredbestand. Hvert år bliver cirka 60 tusinde ørredsmålt udsat for at kompensere for den manglende naturlige bestand i området, der skyldes engsøerne i Aarhus Å-system og i Egåen.

»Jobbet som vagt handler om at stå ved udmundingen af vandløbet i tre timer ad gangen, og så er der vagtskifte. Hvis interesserede fugle kommer i nærheden, så skal man vifte med armene eller råbe,« forklarer Troels Holstein Kaa og uddyber:

»Det er især vigtigt om morgenen på grund af skarven. Men det er faktisk vigtigt hele dagen.«

Han har det sidste halvandet døgn oplevet, at vagterne er en succes, og at fuglene har holdt sig mere på afstand.

»Den første vagt jeg havde, så jeg i hvert fald 10 måger forsøge at tage dem. Når der står en mand, holder det dem lidt fra buffeten.«

»Vi kan selvfølgelig ikke gøre noget, når de først er ude i havet, så må naturen gå sin gang. Men vi kan hjælp dem på vej,« afslutter Troels Holstein Kaa.