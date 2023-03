Lyt til artiklen

Da skærmen på hendes mobil lyste op, troede hun til at begynde med, at hun kiggede på en reklame.

Det var dog langt fra tilfældet.

I stedet lyste skærmen op med en besked om, at den kvindelige pensionist fra København havde vundet en million kroner i Lotto:

»Det første jeg tænkte var: 'Så bliver min hverdag jo meget lettere!' Jeg er på pension og har en ejerlejlighed, men man hører jo så meget om stigende renter og udgifter, og jeg havde overvejet, om jeg kunne klare at blive sidde i lejligheden – men det kan jeg nu!,« fortæller den glade og heldige vinder i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»Der sank skuldrene lidt ned.«

De mange penge kommer hun dog ikke til kun at bruge på sig selv.

En del kommer også til at gå til hendes børn og børnebørn, forklarer hun. Derudover vil hun også holde en ferie for dem:

»Jeg vil leje et sommerhus, hvor jeg vil invitere den nærmeste familie med for at forkæle dem lidt,« siger hun og tilføjer:

»Nu bliver min hverdag jo meget lettere, og så glæder det mig rigtigt meget, at jeg også kan glæde min familie.«