En 40-årig mand blev lokket i en voldsfælde sent torsdag aften.

Den 40-årige var i den tro, at han havde chattet med en kvinde, som han var taget ud for at møde på et aftalt sted i Lystrup kl. 22.10.

Østjyllands Politi fortæller dog i deres døgnrapport, at det ikke var en kvinde, der ventede på den 40-årige mand.

I stedet blev han mødt af to mænd iklædt masker, som overfaldt ham med knytnæveslag.

Resultatet af overfaldet blev, at de to mænd stak af fra stedet med et mindre kontantbeløb, som de havde stjålet fra den 40-årige, som dog umiddelbart slap fra overfaldet uden større skade.

Signalement af overfaldsmændene Person A • Ca. 20-25 år • Ca. 180-190 cm høj, smalt bygget • Iklædt hvid maske/tørklæde, sort jakke og sorte bukser • Snakkede dansk uden accent

Person B • Ca. 20-25 år • Ca. 175-185 cm høj, smalt bygget • Iklædt sort maske/tørklæde, sort trøje og sorte bukser

Til Lokalavisen fortæller pressemedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi, at de tror, den 40-årige er blevet snydt af en falsk profil.

»Det virkede som om, mændene stod klar og ventede på ham, og der var ikke nogen spor af kvinden. Vi formoder, han er blevet snydt af en falsk profil.«

Hvis du har set overfaldet, eller har du en formodning om, hvem gerningsmændene kan være, så ring til Østjyllands Politi via tlf. 114.