I løbet af ugen havde et nummer, de ikke kendte, ringet gentagne gange. Nu sad parret fra Odense så med en person i røret, der fortalte, at de havde vundet tre millioner i Lotto.

»Skynd dig at lægge på, det er sikkert nogle, der prøver at snyde penge ud af os,« var konens første reaktion. Men så fik hun selv røret.

Den var god nok. Det var en medarbejder fra Danske Spils kundecenter. De havde vundet. Og så tog de store følelser ellers over.

Parret havde nemlig været nogle hårde år igennem med sygdom og dødsfald i familien.

»Det var ligesom om, at der kom noget lys ind i vores liv efter en meget mørk tid. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre af os selv. Kunne slet ikke sidde stille,« siger den ene halvdel af det heldige par i pressemeddelelse fra Danske Spil.

I fem år har parret i slut 50erne spillet på de samme tal, som er en god blanding af børnenes fødselsdatoer. Og nu er de altså blevet Lottomillionær nummer 3526.

Det måtte fejres. De ringede straks til nogle venner, som de mødtes med nede i byen.

For de fleste vil tre millioner ekstra på kontoen være lidt af en gamechanger. Og det blev det da også for parret i Odense, men på en helt anden måde, end de havde forudset.

For sjovt nok havde de ugen før netop talt om, hvad de ville gøre, hvis de vandt i Lotto. Sige op på arbejdet. Kaste rundt med 100 kronesedler. Købe alt muligt.

»Men efter vi har vundet, er det noget helt andet. Jeg har simpelthen taget mit liv op til revision på en helt ny måde. Det gik jo op for mig, at udover, at jeg nu er rig ifølge min konto, så er jeg også rig på resten af det, som omgiver mig,« siger han og fortsætter:

»Jeg har en dejlig kone, vi er begge raske, vores børn har det godt, vi har de bedste venner, man kan tænke sig, og jeg er jo også vildt glad for mine kollegaer. Så hvis jeg sagde op, ville jeg jo miste den daglige kontakt med dem.«

Derfor har han heller ingen planer om at sige sit job som skolelærer op. Han går allerhøjst lidt end i tid på et tidspunkt.

Men hvad skal pengene så bruges på?

I første omgang blev konens fødselsdag om fredagen - dagen efter de havde fået den gode nyhed - opgraderet fra en middag hjemme til et fint restaurantbesøg for hele familien.

Med udsigt til en far, der hele aftenen 'grinte som en flækket træsko', konstaterede sønnen, at det ligefrem klædte faren at være rig.

Sønnen havde den seneste tid jo set begge sine forældre hænge lidt med mulen, så han glædede sig på deres vegne.

Lørdag fortsatte de fødselsdagsfejringen. Den nybagte millionær havde i forvejen arrangeret en surpriceparty for konen. Men nu ville han også gerne gøre lidt ekstra for gæsterne.

Normalt var han ikke typen, der slog ud med armene, og derfor ville han typisk have valgt en udmærket rødvin til en god pris.

Men nu blev han nærmest draget mod den dyre rødvin. ‘En fed følelse’ husker han det som. Gæsterne skulle bare have det bedste.

Og netop oplevelser for familier og venner, er det, parret gerne vil bruge Lotto-gevinsten på. Derudover tæller drømmene: maling af lejlighed, et lille hus i Italien og en rejse til Seychellerne og Galapagos-øerne.