»Njarh, det er ik' så ringe!«

Det er ikke altid lige til at tro på, når Danske Spil ringer. Men en midtjyde kan nu kalde sig Lotto-millionær efter et 'mystisk' opkald fra Danske Spil.

»Jeg troede, at det var noget fordækt noget, da jeg blev ringet op søndag aften: 'Nu spørger han nok om min NemID,' tænkte jeg. Det var lidt mærkeligt. Og jeg skulle da også selv lige ind for at tjekke kuponen, da jeg havde lagt røret på,« fortæller manden – som altså viste sig at være en helt ægte millionærvinder, der havde vundet milliongarantien.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Og den midtjyske medarbejder har allerede brugt lidt af sin gevinst. Børnene skal have lidt, og så har han også købt en ny bil til sig selv.

»Jah, jeg havde faktisk lige bestemt, at jeg skulle ud og have en anden bil. Den var gammel og slidt, den jeg havde, og så blev der jo lige lidt mere at handle for,« siger han.

Naboerne i den lille jyske by, hvor manden bor, skal dog ikke regne med at se en ny sportsvogn i guldlak i indkørslen hos den jyske vinder:

»Nej nej, jeg var startet med at kigge på noget, der var lidt større, men så bliver man jo lidt nærig. For jeg har jo ikke noget at bruge sådan en stor bil til, så det blev nu bare en af samme mærke, bare lidt nyere. Og så er den blevet lidt højere. Det passer jo også, når man er blevet lidt ældre,« siger manden, som medgiver, at han ikke har sprængt budgettet:

»Der kom da lige automatgear i den, men det er ikke sådan, at man tænker: 'Der kommer en millionær!'« siger han.