Hygiejneforholdene i virksomheden var så ringe, at der var kakerlakker på gulve, vægge, bag borde og i revner.

Centerbageren i Taastrup har via engrosbageriet NPI Group solgt brød og kager til købmandsbutikker, brødudsalg og supermarkeder fra bageriet med usædvanligt uhygiejniske forhold med kakerlakker.

Fødevarestyrelsen kræver alle varer kaldt tilbage fra markedet fra Centerbageren/NPI Group, som Fødevarestyrelsen skriver i en pressemeddelelse.

I engrosbageriet NPI Group, Naverland 17 i Glostrup var der også mel- og dejrester på borde og gulve, og Fødevarestyrelsen kunne på deres uanmeldte besøg konstatere, at bageret fortsatte deres produktion til trods for, at Fødevarerejseholdet havde nedlagt et produktionsforbud tirsdag.

»Virksomheden var forladt, da vi ankom fredag middag. Inde i virksomheden indikerede ovntemperaturer på 53-99 grader, at bageriet har været i gang i nat, mens frisk dej og flødeskum var gjort klar til den kommende nats produktion. Derfor gør vi nu kunderne opmærksom på, at virksomheden producerer ulovligt,« siger chef for fødevarerejseholdet, Michael Rosenmark. ​

NPI Group sælger varer gennem Centerbageren i Taastrup, hvor de i denne uge blandt andet har leveret til følgende butikker:

Den Glade Bager, Taastrup, Menu Holbæk, Min Købmand Ejby i Glostrup og Min Købmand, Trædrejerporten 4 i Hvidovre.

Alle varer fra Centerbageren/NPI Group skal af hensyn til fødevaresikkerheden tilbagekaldes og kasseres.