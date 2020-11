Nedlukningen af syv kommuner i Nordjylland har store konsekvenser for lokalbefolkningen. Værtshusene holder lukket, familier bliver splittet, og alle levende mink bliver slået ihjel.

Men Britta, Jette og Hanne nægter at lade corona-krisen ødelægge deres gode humør.

De tre nordjyske kvinder har en strikkeklub, hvor de med jævnligt mellemrum mødes for at strikke sokker og andet godt til deres børn og børnebørn, men strikkeklubben handler om meget mere end mohair garn og krydsopslag.

»Det handler også om mad og snak. Vi plejer at mødes hjemme hos en af os, og den der lægger hus til, laver også mad til de andre,« fortæller Britta Jensen.

Der var både kaffe, slik og håndsprit på bordet, da strikkeklubben mødtes ved Brønderslevs byskilt. Foto: Privatfoto. Vis mere Der var både kaffe, slik og håndsprit på bordet, da strikkeklubben mødtes ved Brønderslevs byskilt. Foto: Privatfoto.

Men da Statsminister Mette Frederiksen lukkede de syv nordjyske kommuner ned, satte hun samtidig en stopper for strikkeklubbens aktiviteter.

Britta og Jette bor i Brønderslev Kommune som er en af de lukkede syv kommuner, mens Hanne bor i Aalborg. De tre veninder risikerer en bøde, hvis de krydser kommunegrænsen og derfor måtte de finde en alternativ måde at mødes.

Det var Hanne der fik den gode idé.

Udstyret med et sammenklappeligt bord, en termokande med kaffe og en hjemmebagt kage troppede hun op ved Brønderslev byskilt.

Hanne og Jette forsøger at holde varmen under strikkeklubbens møde ved Brønderslevs byskilt. Vis mere Hanne og Jette forsøger at holde varmen under strikkeklubbens møde ved Brønderslevs byskilt.

Britta og Jette medbragte klapstole og lidt ekstra mundgodt, og på hver side af kommunegrænsen kom der atter gang i både pindende og snakken. Et lille dannebrog blev sat på bordet, for i weekenden havde Hanne fødselsdag. Derfor fik hun også en plante. En stuegran.

»Vi sad der ikke så lang tid, for der var temmelig koldt, og så havde vi også andre ærinder bagefter. Det var bare for lirens skyld,« fortæller Britta Jensen.

Nedlukningen af de nordjyske kommuner varer foreløbig frem til 3. december, og Britta Jensen håber ikke det varer meget længere. For så går det udover julegaveindkøbene i Aalborg.

Britta, Jette og Hanne betaler hver måned 200 kroner til en fælleskasse, og når verden engang åbner op igen, er det planen, at strikkeklubben skal bruge pengene på en weekendtur til Himmelbjerget.