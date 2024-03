Tidligere elever på Gravenshoved Kostskole modtager ikke erstatning i sag om oplevelser med blandt andet vold.

Tidligere elever på Gravenshoved Kostskole får ikke erstatning.

Det oplyser Kirsten Moesgaard, der er advokat for nogle af de tidligere elever på kostskolen, til TV2 Nord.

Ifølge mediet har Kammeradvokaten, der er Aalborg Kommunes advokat i sagen, ikke fundet hjemmel for at give erstatning til de tidligere elever, der har berettet om seksuelle krænkelser og vold på skolen.

Sidste år i januar lød der dog en undskyldning fra daværende borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse.

- Vi har hørt jer, og vi har set jer. Undskyld for de oplevelser, I har haft, lød det.

Undskyldningen kom ovenpå tredje og sidste del af en advokatundersøgelse, som kom frem på samme tidspunkt.

Kostskolen var fra 1964-1991 et kostskoletilbud, der blev drevet af Aalborg Kommune og det daværende Nordjyllands Amt.

Skolen lå i Christiansfeld og var hovedsagelig hjem for børn fra Aalborg.

Undersøgelsen viste, at det generelt var troværdigt, når tidligere elever på kostskolen fortalte om oplevelser med seksuelle krænkelser, vold og tvangsfodring på skolen.

Kommunen oplyste på daværende tidspunkt, at den ville undersøge, hvad næste skridt i sagen skulle være.

Her havde byrådet besluttet at få en advokatvurdering af, om det ville være muligt for Aalborg Kommune at udbetale en godtgørelse eller erstatning.

Det er den afgørelse, der nu er landet efter et år, og som ifølge TV2 Nord konkluderer, at der ikke er hjemmel til en erstatning.

Derfor skal det juridiske slagsmål nu tages til retten, skriver Nordjyske.

De tidligere elever har igennem deres advokater stævnet Aalborg Kommune.

- Jeg er glad for, at vi har stævnet kommunen. For hvis ikke kommunen kan blive enig med sine advokater om, hvad der er gældende i den her sag, så må vi have en dommer til at afgøre sagen. Det er der, vi er nu, siger advokat Kirsten Moesgaard til mediet.

Advokatundersøgelsen viste også i sin tid, at det ikke kunne dokumenteres, at kommunen havde fået klager i en sådan grad og med et sådant indhold, at der kunne rejses kritik af kommunen for ikke at gribe ind.

Det var Aalborg Kommune selv, der i oktober 2021 anmeldte sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi efter at have modtaget klager over Gravenshoved Kostskole fra 31 tidligere elever.

Politiet efterforskede omkring 150 sager fra skolen. Men efterforskningen endte, uden at der kom sager for retten.

Det skyldtes dels forældelse. Men det skyldtes også, at der i nogle af sagerne var begået forhold, som politiet vurderede, ikke ville have været strafbare, da de skete.

/ritzau/