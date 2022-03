Lufttrafikken er kendt som en af de værste syndere i forhold til den globale opvarmning.

Bemærkelsesværdigt er det derfor også, at Københavns Kommune gennem de sidste fire år har fløjet lidt over fire millioner kilometer fordelt på 1.172 flyrejser. Det viser en ny opgørelse fra Økonomiforvaltningen.

Det svarer til, at kommunens politikere og embedsfolk har fløjet jorden rundt lidt over 100 gange, alt imens de har efterladt et stort og skadeligt CO2-aftryk i atmosfæren.

Det står samtidig i skærende kontrast til kommunens nuværende Klimaplan om at blive »verdens miljømetropol.«

»Det er selvfølgelig noget, vi skal have fokus på at blive bedre til. Vi ved jo, det er skadeligt at flyve, for vores klode, og når det kommer til klimaet, er det vores mål at blive bedre,« siger Laura Rosenvinge, der er Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, til B.T.

Hun kan dog trøste sig med, at kommunens flyrejser er blevet reduceret med hele 60 procent gennem de sidste fem år. Fra 456 fløjne ture i 2017 til 170 fløjne ture sidste år.

Det drastiske fald, der efter alt at dømme hænger sammen med de sidste to års rejserestriktioner under coronakrisen, begyndte dog allerede at tage fart i 2019. Her blev der fløjet cirka 11 procent færre ture end i 2018, og samtidig blev antallet af fløjne kilometer barberet ned med hele 40 procent det ene år.

Alternativet så dog gerne, at kommunen vil flyve endnu mindre i fremtiden.

»Der er helt klart plads til forbedring. Vi er særligt bekymrede for indenrigsflyvningerne. Selvom de er faldet under corona, så synes vi, at tallene er udtryk for, at man ikke benytter sig nok af togrejser som politiker,« siger Christina Olumeko (Alt), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til B.T.

Ifølge Økonomiforvaltningens opgørelse, der er udarbejdet på Alternativets foranledning, udgjorde indenrigsflyvninger sidste år 55 af kommunens i alt 178 flyrejser, og sammenlagt blev der fløjet 45.682 kilometer indenrigs, hvilket er en halvering siden 2017.

Til trods for det markante fald barsler Alternativet nu med et nyt forslag, som skal få flere af kommunens politikere til at vælge tog i stedet for fly, når de rejser i Danmark.

»Idéen med forslaget er, at man som standard får bestilt togrejse som politiker, og at man så selv aktivt skal tilvælge det, hvis man i stedet vil flyve indenrigs,« siger Christina Olumeko.

Det socialdemokratiske borgmesterparti er ikke umiddelbart afvisende over for idéen.

»Det tænker jeg ikke umiddelbart er et dårligt forslag. Men lad os lige se på, hvordan det bliver udformet. Vi skal finde ud af, hvordan vi beholder den gode udvikling under corona på en måde, hvor livet stadig fungerer for vores politikere og embedsmænd,« siger Laura Rosenvinge.

Christina Olumeko fremhæver, at der på trods af færre flyrejser under corona er udledt 550 ton CO2 i atmosfæren på grund af flyvninger både i både ind- og udland. Den samme CO2-mængde, som 50 danskere årligt udleder.

»Det er også et spørgsmål, om vi kan blive bedre til at flyve mindre, når det handler om udenrigsflyvnings-mønstret. Man kan bruge de virtuelle værktøjer, vi har fået. Men jeg tror, det kræver en normændring,« siger hun.

Alternativet udgør kun to af de i alt 55 medlemmer i Borgerrepræsentationen, og partiet har også førhen forsøgt at begrænse kommunens indenrigsflyvninger. Men den brede opbakning har manglet.

Det lille grønne parti har derfor indset, at et forslag om et decideret forbud sandsynligvis ikke vil kunne få luft under vingerne.

»Et direkte forbud kan vi mærke, der ikke er stemning for blandt partierne, og vi forsøger derfor at lande den lidt blødere denne gang,« siger Christina Olumeko.