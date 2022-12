Lyt til artiklen

De stigende energipriser og en rasende inflation har fået de fleste danskere til at tænke sig om en ekstra gang, før de svinger dankortet.

Men et sted, hvor der ikke bliver sparet, er ifølge den landsdækkende skønhedskæde Cosmo Laser på spejlbilledet.

Cosmo Laser har nemlig siden sidste år udført hele 41 procent flere kosmetiske behandlinger end det forgangne år.

Og selvom mange oplever en svækket økonomi, overrasker det ikke adfærdspsykolog Anemette Staal, at flere danskere prioriterer skønheden.

»Tid er en mangelvare i dag, men i krisetider, hvor vi typisk skruer ned for eksempelvis rejser og koncerter, vender vi blikket indad og prioriterer i højere grad at bruge tid på os selv. I usikre tider forsøger vi også at opnå kontrol med dét, vi kan – for eksempel vores kroppe gennem skønhedsbehandlinger,« siger hun.

Det er især behandlinger som permanent hårfjerning, rynkereducerende behandlinger og Botox, der hitter blandt kunderne hos Cosmo Laser.

»Så længe der er mad på bordet, prioriterer jeg hudforyngende behandling og permanent fjernelse af kropshår. Jeg er i 30erne og vil gerne vedligeholde en sund hud og en frisk glød,« fortæller Camille Nielsen, der er en af dem, der har prioriteret skønhed på trods af stigende udgifter.