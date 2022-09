Lyt til artiklen

Flere virksomheder har meldt ud, at de slukker diverse lys i den kommende vinter.

Men hos Fårup Sommerland har man valgt at holde fast i deres 'Lysfald', som er en fast del af forlystelsesparken, når efterårsferien har været over Danmark, skriver TV 2 Nord.

Ifølge Rasmus Mortensen, som er kommerciel chef hos Fårup Sommerland, så er man afhængig af lysbegivenheden. Han understreger, at man fra forlystelsesparkens side har gennemgået energiforbruget, og her er 'Lysfald' forbrug meget begrænset.

»Det svarer til omkring et par promiller af vores samlede energiforbrug i Fårup Sommerland, så det er i virkeligheden ikke noget, man ser på det store regnskab,« siger Rasmus Mortensen.

Rasmus Mortensen fortæller desuden til mediet, at Fårup Sommerland er meget optaget, hvordan forlystelsesparken kan reducere sit energiforbrug.

Lysbegivenheden er blevet til et af Fårup Sommerlands vigtigste produkter, og der kommer mange gæster for at se det, hvilket er afgørende for deres forretning, slår Rasmus Mortensen fast.

På et pressemøde torsdag opfordrede regeringen til, at danskerne skulle spare på varme og lys. Desuden blev det meddelt, at offentlige bygninger skal skrue ned for varmen, så den er på 19 grader.