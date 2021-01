På trods af massiv kritik af testudbyderen Medicals Nordics lemfældige og muligt ulovlige håndtering af danskernes følsomme sundhedsdata, får det tilsyneladende ingen konsekvenser for virksomheden i fremtiden.

Medicals Nordic forbliver en af de virksomheder, der fra på mandag skal lynteste danskere i fire ud af fem regioner. En aftale som hovedleverandøren SOS International får op mod en milliard skattekroner for.

Det kan B.T. fortælle efter at have talt med vicedirektør i Region Midtjylland Dorte Christensen, som bekræfter, at regionerne fortsætter samarbejdet med SOS International og dermed også med deres underleverandører.

Torsdag afleverede Region Midt en redegørelse til Sundhedsministeret i den sag, der har mødt massiv kritik fra både eksperter og politikere.

»Det er en led historie og dybt rystende. Der skal rettes op på det med det samme, når personfølsomme oplysninger bliver behandlet på en lemfældig måde. Det er ulovligt, og det kan få konsekvenser for, om folk lader sig teste,« udtalte blandt andet sundhedsordfører for Enhedslisten, Peder Hvelplund.

Reaktionerne kom i kølvandet på, at B.T. kunne afsløre, hvordan podere i Medicals Nordic delte danskeres private sundhedsoplysninger i appen WhatsApp.

Således cirkulerede billeder af positive coronatests, CPR-numre, navne og telefonnumre på den Facebookejede tjeneste WhatsApp.

Her havde både tidligere og nuværende podere adgang til billederne, som også blev gemt på deres private telefoner.

Men på trods af kritikken udtalte SOS International efterfølgende, at de fortsat ville anvende Medicals Nordic som underleverandør.

Det skyldes, at Medicals Nordic fra 1. februar skal indgå i SOS Internationals datasystem, som divisionsdirektør i SOS International Karin Tranberg overfor B.T. har proklameret er 'skudsikkert'.

Og nu melder regionerne altså også, at de store problemer med Medicals Nordics datasikkerhed ikke får konsekvenser for det fremtidige samarbejde.

»På trods af, at der ikke skal indgås dataaftaler, har Region Midtjylland på baggrund af de indsendte redegørelser indgået i dialog med SOS International omkring sikkerheden i deres data setup. Vurderingen fra Region Midtjylland af SOS International vedrørende deres datasikkerhed er, at SOS International i al væsentlighed opretholder et tilfredsstillende sikkerhedsniveau og har godt styr på deres sikkerhed og processer,« siger vicedirektør i Region Midt Dorte Christensen.

Vicedirektøren slår dermed fast, at det på baggrund af redegørelsen anbefales at fastholde SOS International som leverandør til de fire regioner.

»SOS International har redegjort for et sikkert datasetup i kontraktperioden. Grundlaget for det fremsendte tilbud fra SOS International er, at al datahåndtering - også ved eventuelle underleverandører i kontraktperioden - vil foregå i SOS Internationals eget datasetup, som der ikke er fundet årsag til at betvivle sikkerheden af,« siger Dorte Christensen.