Tirsdag ved middagstid kunne Midt- og Vestjyllands Politi efterlyse en 28-årig rumænsk mand i forbindelse med en sag om to kidnapningsforsøg i Herning henholdsvis 29. oktober og 3. november sidste år.

Manden ved navn Constantin Claudiu Micu menes at have været involveret i kidnapningsforsøgene sammen med en 20-årig udenlandsk mand, der siden 8. november har været varetægtsfængslet.

Dermed er én altså fængslet og én nu efterlyst med navn, men det fjerner ikke frygten hos særligt kvinderne i Herning.

Det fortæller Maria Romvig Kristensen.

»Der er stadig rigtig meget utryghed i byen. Selvom ham her bliver fanget, er der jo stadig masser af andre 'trusler' derude, hvis man kan kalde det. Vi har haft masser af andre episoder i byen,« siger hun.

Og Maria Romvig Kristensen har en god finger på pulsen.

Det var nemlig den 31-årige kvinde, der efter kidnapningsforsøgene i november oprettede en helt særlig Facebook-gruppe.

I gruppen 'Herning – Kom Sikkert Hjem' forsøgte Maria Romvig Kristensen nemlig at skabe en slags portal, hvor kvinderne i byen kunne søge et lift hjem fra nattelivet eller finde en at følges med.

Gruppen fik lynhurtigt en stor tilslutning, og ifølge den 31-årige kvinde har der siden været stor interesse for at få lidt mere tryghed på vejen hjem i de sene nattetimer.

»Jeg har oplevet, at der har været et meget stort behov for at have den her mulighed, og jeg hører fra rigtig mange, at de er langt mere trygge, hvis de kan gå med andre hjem,« siger hun.

Derfor forsøger Maria Romvig Kristensen nu at få investorer til en decideret app, hvor det så vil være muligt at søge lifts og gåmakkere med MitID-validering og hele molevitten.

Indtil videre må hun 'dog nøjes' med, at hjælpen finder sted på Facebook.

Constantin Claudiu Micu beskrives som værende spinkel af bygning. Hvis man støder på ham, bør man ikke tage kontakt til ham, men i stedet kontakte politiet, lyder det.

Politiet arbejder stadig på at afklare, hvilken relation Constantin Claudiu Micu har til den 20-årige.

»Der må jo være en eller anden relation. Vi mener jo, at de har siddet i en bil sammen og lavet noget alvorlig kriminalitet, som har givet en masse utryghed,« siger Lars Boe Larsen.

Det første kidnapningsforsøg fandt sted natten til 29. oktober. Her blev en 22-årig kvinde forsøgt hevet ind i en mørk stationcar på H.P. Hansens Vej. Natten til 3. november blev en 18-årig kvinde så forsøgt kidnappet på Th. Nielsens Gade.

Begge kvinder formåede at rive sig løs og slippe væk.

Den 20-årige sigtede i sagen er foreløbigt varetægtsfængslet frem til 17. januar, hvor en dommer igen skal tage stilling til, om varetægtsfængslingen skal forlænges.