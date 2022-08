Lyt til artiklen

»Det er fuldstændig katastrofalt at lægge vindmøller op ad den lille perle, vi har. Den eneste perle, vi har, nord for Aarhus.«

Sådan lød det tidligere til TV 2 Nord fra en beboer i området, Ingelise Hansen, der bor ned til kysten i Frederikshavn.

Nu skriver TV 2 Nord så endnu engang om havmølle-projektet i forbindelse med, at et flertal i Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har givet grønt lys til, at der kan laves en forundersøgelse af Frederikshavn Nord Havvindmøllepark.

Et område, der ligger fire kilometer fra kysten syd for Skagen.

Borgere har tidligere sagt, at de ikke har noget imod vindmøllerne. Men de synes, at deres placering er for tæt på både Frederikshavn, Hirsholmene og naturreservatet omkring øgruppen.

Men borgernes protester har ind til videre ikke båret frugt.

Projektet omfatter mellem 10 og 40 vindmøller.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvordan det konkrete projektforslag skal se ud, inden der tages endelig stilling til, om vindmøllerne kan etableres.

Ifølge Kanal Frederikshavn mente Venstres medlemmer af økonomiudvalget, at kommunen burde gøre indsigelse mod projektet.

Men et flertal af udvalget stemte imod.

»Vi vil grøn energi, og det her handler i høj grad om erhvervsudvikling i fremtiden. Vi er nødt til at være åbne, når det gælder større elementer som havvindmøller, solcelleparker og Power-to-X,« siger borgmester Birgit Stenbak Hansen (S) til Kanal Frederikshavn.

Det er European Energi, der står bag projektet.