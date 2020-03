Det er et problem, når studerende i lønnet praktik ikke kan få glæde af det ekstra SU-lån, siger pædagogerne.

Folketingets partier besluttede torsdag at give studerende mulighed for at optage større SU-lån, hvis de eksempelvis har mistet studiejobs i forbindelse med coronakrisen.

Men selv om det er dejligt, at politikerne åbner for muligheden for at optage større SU-lån, når mange mister studiejobs. Så glemmer initiativet de studerende, der er i lønnet praktik.

Det siger faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning Anna Sofie Zaar Hastrup.

I disse tilfælde er studerende nemlig ikke berettiget til at optage SU-lån, lyder det.

- Vi oplever, at rigtig mange af de studerende har mistet deres studiejob på grund af coronakrisen, og i og med at vi ikke er på SU, så betyder det, at vi ikke er berettiget til at modtage det her ekstra SU-lån.

- Og det kunne vi selvfølgelig rigtig godt tænke os - at de studerende, der nu mister indtægt, også kan få adgang til det, siger Anna sofie Zaar Hastrup.

Med den aftale, der blev indgået mellem Folketingets partier torsdag, afsatte man 1,5 milliarder kroner til at studerende kan optage større SU-lån.

Det betyder, at hvor den månedlige grænse indtil nu har været 3194 kroner, vil den for marts og april være 9582 kroner.

