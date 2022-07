Lyt til artiklen

»Jeg vil fraråde folk i risikogruppe den form for rejse.«

Sådan lyder udmeldingen fra formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen om den populære rejseform, krydstogtet.

Hele branchen lukkede ned i starten af coronapandemien i 2020, hvor mange havne lukkede for skibe med coronasmitte ombord.

Branchen er dog nu på vej tilbage til normalen, fortæller flere rejseselskaber, som B.T. har talt med.

»Siden februar er det gået over al forventning hos os,« siger direktør hos Mycruise, Claus Jensen, der efter corona især har solgt rejser i Nordeuropa og Middelhavet.

»Det er et marked i udvikling, vi kommer til at følge tæt og forhåbentlig satse på i fremtiden,« lyder det samstemmende fra Jonas Friismose, forretningsudvikler i Sunweb.

I denne uge meddelte Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ellers, at man forventer endnu et »udfordrende efterår og vinter« med coronasmitte.

Og det er altså på den baggrund, at Lungeforeningens formand nu beder risikogrupper om at blive hjemme – eller finde på andre rejseformer, når efteråret rammer.

Kunne du godt tænke dig at komme på krydstogt?

»Risikoen for at blive smittet på et skib er væsentlig større, end hvis folk er hjemme,« siger han.

Jonas Friismose, forretningsudvikler i Sunweb, mener dog ikke, der er grund til bekymring. Skulle smitten blusse op, og rejse frarådes, kan folk altid få deres penge retur eller ombooke.

Læg dertil, at krydstogtskibene har fået et bedre beredskab til at håndtere eventuel smitte.

»Der er kommet en lang række værnemidler samt bedre muligheder for isolation,« siger han.

Hos Spies tager man advarslen fra WHO alvorligt, men fremhæver ligeledes, at alle retningslinjer ombord bliver fulgt.

»Alt omkring coronavirus er vi selvfølgelig meget opmærksomme på,« fastslår direktør hos Spies, Jan Vendelbo

Her oplever man lige nu, at udbuddet er mindre end før pandemien i 2020.

»Vi sælger 50 procent af, hvad vi ville have solgt i et normalt år, og de krydstogter, vi sælger, foregår i Middelhavet og ikke i for eksempel Caribien, som er langt væk,« siger Jan Vendelbo:

»Vi havde jo problemer med corona sidste år i efteråret/vinteren, hvor folk typisk booker deres sommerferie, og det kan have haft indflydelse på salget,« siger han.

Lungeforeningens formand, Torben Mogensen er dog stadig skeptisk:

»Der er ingen tvivl om, at branchen har lært meget og er blevet bedre til at passe på, men ligegyldigt hvad man gør, så er man meget tæt på hinanden på et krydstogtskib,« siger Torben Mogensen og tilføjer:

»Coronavarianterne ændrer sig hele tiden i øjeblikket, så selvom man er vaccineret, er der en risiko,« siger han.

Trods varsel om stigende coronasmitte har de amerikanske sundhedsmyndigheder i denne uge lettet kravene til restriktioner ombord på krydstogtskibe.

Tusindvis af passagerer sad i karantæne om bord på det coronaramte krydstogtskib »Diamond Princess« ud for Japans kyst i 2020. Hundredvis blev testet positive. Foto: Kim Kyung Hoon Vis mere Tusindvis af passagerer sad i karantæne om bord på det coronaramte krydstogtskib »Diamond Princess« ud for Japans kyst i 2020. Hundredvis blev testet positive. Foto: Kim Kyung Hoon

Det vil sige, at det nu er op til krydstogtskibene selv at vurdere, om de blandt andet vil kræve en negativ coronatest.

»Den største hindring for os har været de strenge protokoller i forhold til test, vaccination og mundbind. Det er spændende at se, hvad det kommer til at betyde for kundernes interesse,« siger Claus Jensen fra Mycruise.

Han forventer, at branchen i den kommende sæson vil normalisere sig. Herunder også i Asien, hvor der fortsat er mange restriktioner for krydstogtrejsende.

»Der er et opsparet rejsebehov hos folk. Mange har sparet penge op, som de virkelig gerne vil bruge,« siger Claus Jensen.