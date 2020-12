I dagene op til jul så det ud til at gå den rigtige vej med epidemien.

Men når lektor i matematisk epidemiologi ved RUC, Viggo Andreasen kigger på tallene hen over julen, ser det ikke ud til, at den tendens er fortsat.

»Der er ikke noget i de seneste tal fra juledagene, som peger på, at epidemien er i ro,« siger han.

Tværtimod.

Et af de tal, han især bider mærke i, er andelen af positive test, der de seneste to dage har ligget på henholdsvis 3,94 pg 3,93 procent.

»Positivprocenten var lige før jul – så sent som den 23. december – nede omkring to procent. Nu har den i to dage ligget på knap fire procent,« siger Viggo Andreasen og fortsætter:

»Det er ikke så mærkeligt, fordi antallet af test er faldet dramatisk til mindre end det halve af antallet af testede i dagene op til jul. Og dem, der altid bliver testet, er dem med symptomer eller nærkontakter.«

Samme mønster påpeger professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, som en del af forklaringen på den høje smitteprocent for anden dag i træk.

Andelen af folk, der har været direkte eksponeret for virus, står formentlig lige nu for en højere andel af de testede, end de plejer.

»Derfor tror jeg godt, man kan antage, at tallet er lidt højere end det reelle billede,« siger Søren Riis Paludan til Ritzau.

Men selv når man korrigerer for den faktor, ser det ikke godt ud for juledagene.

Henover juledagene ville man have set en stigende kurve, hvis man havde testet tilsvarende antal som i dagene før jul, viser Viggo Andreasens beregninger.

»Jeg regner ud fra en model, hvor man har taget højde for, at jo flere, man tester, jo mindre chance er der for, de er positive. Og hvis jeg bruger den model, er der stadig vækst i epidemien henover julen,« siger Viggo Andreasen.

Den matematiske model, som SSI også bruger, er dog baseret på erfaringer fra efteråret.

»Og lige nu er modellen mere usikker, end den plejer, fordi der er så få, der er blevet testet i juledagene,« siger Viggo Andreasen.

Sidste gang, der blev testet så få, som har været tilfældet i juledagene, var den 30. november.

Det er altså ikke gået, som man håbede på, da Mette Frederiksen den 16. december lukkede hele landet ned.

»Det ser ikke ud til, at det har været tilstrækkeligt,« siger Viggo Andreasen og fortsætter:

»Nu venter vi på at se effekten af, at storcentre og butikkerne blev lukket lige omkring jul.«

Det tager omkring 10 dage, før man kan se effekten af nye restriktioner i smittetallene.

»Der går som regel fem-seks dage, fra man bliver smittet, til man får symptomer og bliver testet. Og for de nære kontakter går der så yderligere et par dage. Så erfaringsmæssigt går der 10 dage, før man kan se, om epidemien er voksende eller aftagende, efter der er blevet indført nye restriktioner,« siger han.

Lukningen af butikkerne og samfundsaktiviteten taler for, at epidemien burde være faldende. Julens sammenkomster taler for det modsatte.

Men dét regnestykke er altså for tidligt at gøre op endnu. Hvilket direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm mandag eftermiddag også slår fast i et interview på TV 2 News.

Men efter to dage med en positivprocent på knap fire, kan man jo stille spørgsmålet, om der ikke er for få, der bliver testet.

I forbindelse med rejsevejledningerne er netop positivprocenten et af de kriterier, vi vurderer kvaliteten af andres landes testsystemer på.

»Hvis et land har en positivprocent på mere end fem procent, er det fordi landet snyder og testede for få,« siger Viggo Andreasen.

Tester vi for få lige nu?

»Vi skal selvfølgelig helst teste dem, hvor der er i stor risiko for, at de er smittet,« siger Viggo Andreasen og fortsætter:

»Men hvis fire procent af dem, vi tester faktisk er positive, og vi har nok testkapacitet, så ville det være smart at teste flere og dermed finde flere smittede.«

Han forventer da også, at en del op til nytårsaften vil blive testet – ligesom vi så det før juleaften.

»Så der vil vi nok se, at antallet af test vil stige, og så vil positivprocenten formentlig gå ned,« siger han og fortsætter:

»Det er i sig selv ikke tegn på, at epidemien er på vej ned, men at vi igen ændrer adfærd i forhold til test.«