Elselskabet Fauna Energi kan bryste sig af at have en af de mere kedelige titler.

For i løbet af de første tre måneder af 2021 står selskabet, som tidligere hed Norström, for intet mindre end 61 procent af samtlige klager, som Forbrugerombudsmanden modtog over energiselskaber.

Det skriver Børsen.

I alt har 111 forbrugere i løbet af januar, februar og marts klaget til Forbrugerombudsmanden over Fauna Energi, og dermed ser det altså ud til, at selskabets negative stime fra 2020 fortsætter.

Da hed elselskabet Norström og stod for 42 procent af samtlige klager over elselskaber, som Forbrugerombudsmanden modtog i 2020.

Hertil er selskabet to gange blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Første gang i december 2020 som følge af en artikelserie i Børsen, hvor det kom frem, at Fauna Energi tilsyneladende stod bag omfattende vildledning og ulovligt telefonsalg på det danske elmarked.

I alt skulle selskabet have stået for 117 påståede tilfælde af vildledning og 224 påståede ulovlige opkald til forbrugere på under fem måneder.

Anden gang i marts i år, hvor selskabet blev anmeldt for at have vildledt forbrugerne i brugeranmeldelser på Trustpilot.

'Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Norström, der primært sælger elabonnementer, for at have vildledt forbrugerne i fem brugeranmeldelser på anmeldelsessitet Trustpilot. Norström har pr. 27. februar 2021 skiftet navn til Fauna Energi,' lød det i den forbindelse.

'De fem brugeranmeldelser fremstod, som om de var skrevet af uvildige forbrugere uden tilknytning til eller personlige interesse i Norström.'

Men det var ifølge Forbrugersombudsmanden ikke tilfældet. En af anmeldelserne var efter sigende skrevet af en person med et navn, der ikke findes i Danmark. Hertil havde profilen et billede af en person fra USA.

Dernæst var en af de positive anmeldelser skrevet af en person, som var ansat hos en af Fauna Energis samarbejdspartnere.

'Tre af de fem brugeranmeldelser blev desuden offentliggjort på Trustpilot samme dag, ligesom der er andre sammenfald mellem de tre anmeldelser. Forbrugerombudsmanden finder det usandsynligt, at tre forbrugere, der ikke har en tilknytning eller personlig interesse i Norström, alle samme dag og uafhængig af hinanden skulle have skrevet meget positive anmeldelser af Norström om besparelser, som de ikke kan have opnået,' skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Og det er altså vildledende, mener forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

»Det er vildledende, hvis en virksomhed selv laver brugeranmeldelser på for eksempel Trustpilot, eller hvis en person med en tilknytning til virksomheden gør det,« siger hun og tilføjer:

»Hvis man læser brugeranmeldelser, før man køber, skal man være opmærksom på, om virksomheden ofte rapporterer anmeldelser og derfor har fået slettet mange negative anmeldelser.«

B.T. har forsøgt at få kontakt til administrerende direktør i Fauna Energi Martin Storm Rasmussen, men det er ikke lykkedes.

I december sidste år udtalte han dog til Børsen, at han tager afstand fra vildledning af forbrugerne.

»I de tilfælde, hvor vi har konstateret, at det er sket, har vi straks slået ned på det. Vi har et stort fokus på at sikre, at vores sælgere loyalt fortæller om vores produkter, da vi oprigtigt mener, at vi har et godt og konkurrencedygtigt produkt.«