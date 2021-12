Hele Danmark fulgte med i Elses triste og uværdige tilværelse på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det så man i TV 2 dokumentaren fra juli 2020 'Plejehjemmene bag facaden', hvor skjulte optagelser blandt andet viste den demente kvinde, der hænger i sin lift og råber 'av, av, av'.

Efterfølgende konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed en lang række kritisable forhold. Blandt andet at der ikke var fokus på et værdigt liv for de ældre.

Det er en sag, der har fyldt meget og kastet skygger på Sundhed og Omsorgsafdelingen i Aarhus Kommune.

Men på trods af sager som denne slår kommunen nu fast, at ni ud af ti plejehjemsbeboere er tilfredse med deres plejehjem. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

88 procent af beboerne på offentlige plejehjem i Aarhus Kommune er tilfredse med deres plejehjem, og 90 procent er glade for samarbejdet med medarbejderne, viser en beboerundersøgelse udarbejdet af Sundhed og Omsorg.

93 procent af beboerne på de offentlige plejehjem oplever desuden, at medarbejderne er venlige og imødekommende, og tre ud af fire synes, at der er en hjemlig og hyggelig stemning.

»På ældreområdet er vi ofte skydeskive for kritik, og man kan få et negativt indtryk af området på grund af det billede, der tegnes i medierne.«

»Derfor er det rart at blive bekræftet i, at vores beboere rent faktisk er glade og tilfredse med os og den service, vi leverer,« siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg.

På de private plejehjem er flertallet af beboerne ligeledes tilfredse. Her er 86 procent af beboerne tilfredse med plejehjemmene, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til seneste måling fra 2019.

88 procent er her glade for samarbejdet med medarbejderne.

»Vi er glade og stolte over resultatet, særligt i lyset af den landsdækkende udfordring om at få nok kvalificerede hænder. Vi skylder en stor tak til vores meget engagerede ledere og medarbejdere, der hver eneste dag yder en stor indsats for, at beboerne oplever, at vores plejehjem er gode og trygge hjem,« siger ældre- og omsorgschef, Annette Secher.

Sundhed og Omsorg har i ugerne 38-43 gennemført de årlige brugerundersøgelser på plejehjem og blandt pårørende til beboere på plejehjem.

I alt har 1.437 beboere deltaget i interviews på tværs af alle offentlige, private og selvejende plejehjem. Samtidig har 1.368 pårørende til beboere på plejehjem besvaret en spørgeskemaundersøgelse.

