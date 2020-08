En række firmaer i Københavns Lufthavn har opsagt lokalaftaler med 3F. Det kan betyde omfattende lønnedgang og farvel til en lang række goder, som er forhandlet hjem igennem årene.

Mange hundrede ansatte i Københavns Lufthavn risikerer at skulle gå kraftigt ned i løn og at miste en lang række andre goder. Det sker som konsekvens af, at flere virksomheder i lufthavnen har valgt at opsige deres lokalaftaler.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det gælder for eksempel i handlingselskabet SAS Ground Handling (SGH). Her vil et farvel til lokalaftalerne blandt andet betyde endnu mere weekendarbejde, længere arbejdstid og direkte lønnedgang.

»Vi synes, at det er mærkværdigt, hvis vi skal betale for den globale covid-19 krise de næste mange år. Vi har sagt, at vi deltager gerne i løsninger, som varer så længe corona raser. Men at gå så vidt at skulle betale hele regningen, er ikke acceptabelt,« siger Bo Larsen, tillidsmand i SGH.

Også hos bagageportørerne i Menzies er lokalaftalen sagt op:

»Worst case er, at vi mister alt det, som vi har forhandlet hjem, at vi ender på at følge Industriens Overenskomst rent,« siger Ike Topp-Danielsen, tillidsmand i Menzies.

Her er der lagt op til, at de nyansatte skal hyres ind på langt dårligere vilkår end dem, som allerede er i job:

»Det kan skabe ulighed mellem kollegerne, hvis der kommer store forskelle mellem vilkår hos dem, der allerede er i firmaet og de nyansatte. Så vil der stå to ved siden af hinanden og lave det sammen til vidt forskellig løn,« siger Ike Topp-Danielsen.

3F’erne i SGH og Menzies er omfattet af Industriens Overenskomst. Her har de lokale aftaler en afgørende betydning. Selve overenskomsten udgør kun fundamentet. Her er grundlønnen på 122 kroner i timen. Men langt de fleste 3F’ere har lokalt forhandlet løn hjem på den enkelte arbejdsplads. Og den er en del højere, i lufthavnen typisk op mod 200 kroner i timen.

Lokalaftaler giver også betalt frokost, fast fri hver anden weekend, rabat på flybilletter og meget andet. Det vil altså have dramatiske konsekvenser, hvis det ender med, at de ansatte må tage til takke med de grundvilkår, der er i selve overenskomsten.

Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, finder det dybt uretfærdigt, hvis 3F’erne i lufthavnen igen bliver ramt:

»De skal ikke én gang til betale corona-regningen. Vores medlemmer gik op til 13 procent ned i løn, da de blev sendt hjem, da lufthavnen lukkede ned i marts. Så har de betalt med massive fyringer, og dem, der har beholdt jobbet, skal nu gå ned i løn og løbe hurtigere. Branchen har allerede fået milliardstøtte, som vi også skal betale over skatten. Det er simpelthen ikke rimeligt,« siger Henrik Bay-Clausen.

Det er dog ikke sikkert, at det bliver så voldsomt. I øjeblikket er der møder om en mulig løsning.

»Vi er i et forhandlingsforløb, og så må vi tage den derfra, og se hvor den ender,« siger Bo Larsen.

Fungerende pressechef hos SAS, Sille Beck-Hansen, har kun denne kortfattede kommentar til sagen:

»Vi er i drøftelse med 3F-klubberne om det på nuværende tidspunkt.«

Og hos Menzies har HR manager Jane Borre ingen kommentarer til opsigelsen af lokalaftalerne.

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har også varslet, at lokalaftalerne vil blive opsagt. Det kommer til at ske i slutningen af august.

»Derefter vil vi i september måned tage en dialog med udgangspunkt i opsigelserne,« siger Kirstine Bergenholz, HR-direktør i CPH.

»Vi vil være transparente og fair på et tidspunkt, hvor vi står i en helt forfærdelig økonomisk situation. Her er dette skridt nødvendigt for at kunne bevare så mange arbejdspladser som muligt.«

Hos CPH er det de ansatte i security, som bliver hårdest ramt.

»Nogle af vores lokalaftaler er mere tidssvarende end andre. På 3F-området bliver opsigelserne af lokalaftalerne af et begrænset omfang,« siger Kirstine Bergenholz.

3F’ere i CPH er omfattet af transportoverenskomsten.

Opsigelsen af lokalaftaler kommer i kølvandet en række omfattende fyringsrunder de seneste måneder, hvor flere tusinde har mistet jobbet på grund af nedgang i flytrafikken som konsekvens af corona.

Menzies lagde for i marts. I juni kom den største runde med SGH, Aviator, Sodexo og CFS. Og inden for de seneste uger kom turen til CPH og Gate Gourmet.

Dermed har alle de store virksomheder i lufthavnen nu været gennem massefyringer.