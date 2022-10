Lyt til artiklen

For lidt over to uger siden fik Danish Crown-medarbejderne sig en noget tung melding.

Meldingen lød på, at i omegnen af 350 medarbejdere skulle afskediges på slagterierne i Ringsted og Sæby. Men nu får 142 medarbejdere i Sæby lov til at beholde deres job. Det skriver TV 2 Nord.

»Det er fantastisk, at det kunne lade sig gøre, så jeg er meget glad for at det lykkedes. Det er jo alle, der har bidraget. Både salg og planlægning (afdelinger, red.), hvor vi kan gøre mere ved den krise, vi trods alt har,« siger fabrikschef hos Danish Crown, Jesper Sørensen.

Aftalen betyder, at der i stedet for 275 fyringer 'kun' kommer 121 fyringer i Sæby.

Samtidig har de ansatte sagt ja til, at pauserne bliver forlænget med 15 minutter mod, at de selv betaler for de 15 minutters pause. Den aftale sagde 86 procent af de ansatte ja til.

Jesper Sørensen fortæller desuden, at forhandlingsperioden i starten var præget af, at folk var i chok over fyringsrunden.

De medarbejdere, som skal fyres kan regne med at få det at vide torsdag og fredag, mens de sidste kan forvente at få den tunge besked i den kommende uge.

Fyringsrunden kommer som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, der har ført til, at foder til grise er steget i pris.