»Man kan ikke sige en pind om, hvorvidt der er en sammenhæng,« siger dansk professor om et omdiskuteret australsk studie.

»Horn gror på unge menneskers kranie. Telefonen bærer skylden, antyder nyt studie,« skriver den hæderkronede amerikanske avis The Washington Post.

I Danmark er samme historie formidlet videre af flere danske medier, og man fristes næsten til at tro, at unge mennesker i fremtiden kommer til at ligne omvendte enhjørninger.

Men i virkeligheden er der ikke meget videnskabelig støtte at hente til hypotesen, skriver Videnskab.dk.

Nyhedsartiklerne er ellers skrevet på baggrund af et australsk studie fra 2018, hvori det fremgår, at unges protuberantia occipitalis externa - et knoglefremspring på bagsiden af kraniet - har vokset sig større blandt unge i aldersgruppen 18-30 år.

Ifølge studiets hypotese kan årsagen findes i, at mobilforbruget blandt unge er steget gevaldigt, hvorfor de i højere grad bøjer nakken, så knoglen - eller hornet - i nakken vokser sig større.

Hypotesen om de potentielle djævlehorn i baghovedet på yngre mennesker har fået en noget blandet modtagelse blandt andre større medier, hvor artikler i både The New York Times og Forbes samt en klumme i The Guardian peger på flere problematikker.

Blandt flere ting nævnes, at de to forskere har kigget på ældre røntgenbilleder og mangler en kontrolgruppe, plus at sammenhængen mellem mobiltelefon og djævlehorn ikke kan laves, fordi det ikke er, hvad studiet reelt er designet til. Og Jesper Lier Boldsen, der er professor fra Retsantropologisk Afdeling ved Syddansk Universitet, finder det heller ikke bevist, at øget brug af mobiltelefon har noget at gøre med knoglevækst i nakken.

»Man kan ikke sige en pind om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem unges protuberantia occipitalis externa og deres brug af mobiltelefon med det her studie,« lyder det fra Jesper Lier Boldsen, der har kigget studiet igennem for Videnskab.dk.

Jesper Lier Boldsen understreger, at studiets design ikke kan vise noget om sammenhængen mellem mobilbrug og knoglevækst.

»Der er måske nogle associationer, men det er ikke det samme, som at der er en årsagssammenhæng,« forklarer professoren.

Den manglende kontrolgruppe, som ville gøre det muligt at sammenligne flittige mobilbrugere med knap så mobilbrugende unge, gør det ifølge den danske forsker heller ikke bedre.

Jesper Lier Boldsen har ikke den store tiltro til studiet, og for ham giver det ikke mening at snakke om et 'horn'.

»Jeg hæfter mig ved, at jo længere man kommer hen i studiet, jo mere fantastisk bliver det, men det er altså en trekant i nakken. Tappen er ikke noget problem i sig selv, og det jo ikke et horn, der krummer indad, så et horn er en meget, meget dårlig beskrivelse af det. Og det er jo ikke noget, der i sig selv er generende,« siger Jesper Lier Boldsen til Videnskab.dk.