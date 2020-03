I to uger har landets skoler været lukket ned, så børn og lærere ikke smitter hinanden med corona-virus.

Men det er slet ikke alle skoler, der har sendt samtlige elever og lærere hjem.

I alt tolv elever fra 0. klasse plus tre lærere har hele sidste uge måtte møde op på Tingbjerg Skole i København. Og det samme skal ske i næste uge, inden der er påskeferie.

»Det er stor beslutning, fordi det er direkte imod, at vi alle sammen skal blive hjemme,« siger Marco Damgaard, der er skolens leder.

Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Konkret drejer det sig om, at de tolv elever efter to test tidligere i år, ikke er vurderet til at være sprogparate til at komme i 1.klasse.

»Lige inden vi fik at vide fra statsministeren, at nu skulle vi lukke skole ned, havde vi forberedt et intensivt sprogforløb med de her tolv børn,« siger Marco Damgaard, der også er stået frem i Folkeskolen.dk.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at eleverne skulle sendes hjem, besluttede skoleledelsen altså, at de tolv elever var nødt til at komme på skolen.

Selv om undervisningen skulle stoppes og alle andre elever sendes hjem.

Statsminister Mette Frederiksen orienterer om COVID-19-situationen i Danmark på et pressemøde i Statsministeriet, mandag den 23. marts 2020. Statsministeren sagde, at de igangværende foranstaltninger fortsætter til efter påske, og bad desuden folk blive hjemme i påsken. Men på Tingbjerg Skole har tolv elever og tre lærere alligevel haft tre timers daglig sprogstimulering på skolen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen orienterer om COVID-19-situationen i Danmark på et pressemøde i Statsministeriet, mandag den 23. marts 2020. Statsministeren sagde, at de igangværende foranstaltninger fortsætter til efter påske, og bad desuden folk blive hjemme i påsken. Men på Tingbjerg Skole har tolv elever og tre lærere alligevel haft tre timers daglig sprogstimulering på skolen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Skoleledelsen har ikke tiltro til, at forældrene kan gøre dem bedre til dansk, eller de får nok ud af at blive undervist igennem en computer.

Men er det overhovedet tilladt, at tolv børn og tre lærere er på skolen, når regeringen har meldt ud, at alle skoler er lukket ned?

Marco Damgaard forklarer, at Undervisningsministeriet har en såkaldt bekendtgørelse om, at socialt eller fagligt udsatte børn kan få nødundervisning.

Samtidig understreger han, at de tre grupper har klasselokaler langt væk fra hinanden, og der er håndsprit i alle tre lokaler.

Her ses det, hvordan der ser ud på en normal dag, når der er frikvarter i Tingbjerg Skole. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Her ses det, hvordan der ser ud på en normal dag, når der er frikvarter i Tingbjerg Skole. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Marco Damgaard, har lærerne ikke været nervøse, når de skulle tilbage på skolen i hele sidste uge?

»Ja, det har de. Men da vi sendte lærerne hjem, sagde jeg, at de stadig var på arbejde og alle sammen var på standby til at kunne blive kaldt ind i forhold til nødpasning eller andre ting. Så det vidste de godt,« siger han.

Hvad vil du som skoleleder sige, hvis der er en af de her lærere eller elever, der bliver smittet med coronavirus?

»Det vil jeg være rigtig ked af, men jeg synes det her hensyn til de udsatte elever, det opvejer det andet, og det er understøttet af ministeriet,« siger Marco Damgaard