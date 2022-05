Lyt til artiklen

I første kvartal i 2022 tabte Norwegian 616 millioner på driften.

Men trods røde tal har flyselskabet nu været på storindkøb af nye fly.

I en pressemeddelelse skriver Norwegian, at de har indgået en aftale med Boeing om, at selskabet har til hensigt at købe intet mindre end 50 Boeing 737 MAX 8-fly med option på køb af yderligere 30 fly.

De 50 fly planlægges at blive leveret i perioden mellem 2025 og 2028.

Norwegian regner med at kunne betale flyene med »positiv cash flow fra driften,« lyder det i pressemeddelelsen. Og planen er, at en betydelig andel af flyene skal ejes direkte af selskabet.

»Denne aftale udgør en milepæl, der åbner op for, at Norwegian selv vil eje en stor del af sin flyflåde. De samlede omkostninger går ned og den finansielle robusthed styrkes, og det gør, at vi vil kunne befæste og styrke vores ledende position i Norden,« siger Svein Harald Øygard, bestyrelsesformand for Norwegian.

Flyselskabet anslår at kunne få en nettogevinst på cirka to milliarder norske kroner ved købet, og parterne har som mål at færdiggøre og underskrive den endelige aftale inden udgangen af juni 2022.

I marts 2022 fortalte Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, at selskabet har været igennem en udfordrende periode som konsekvens af coronapandemien, men at det for alvor begynder at lysne for dem.

»Stigningen i billetbestillinger for tiden fremover er meget positiv, og vi glæder os til at kunne byde kunderne velkommen om bord på vores 280 ruter denne sommer,« lød det fra koncernchefen.