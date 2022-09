Lyt til artiklen

Næsten hver tredje af de job, der bliver slået op, bliver ikke besat.

På trods af krig, krise og inflation er det nemlig meget svært for arbejdsgiverne at finde kvalificeret arbejdskraft, skriver Finans.dk.

Mediet har set på nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som viser, 29 procent af de opslåede stillinger ikke ender med en ansættelse.

Til 130.750 stillinger var der ikke kvalificerede ansøgere, og godt 72.000 af dem blev slet ikke besat.

58.000 stillinger blev besat med en ansøger uden de kvalifikationer, som arbejdsgiveren i første omgang gik efter.

Ifølge Finans.dk betød det for 46 procent af virksomhederne et produktionstab.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kalder situationen for bekymrende.

»Vi har en rekrutteringskrise i Danmark. Både i andel og i antal er manglen på sosu-ansatte og sygeplejersker frem mod 2030. Og på det private arbejdsmarked er manglen på især faglærte medarbejdere stærkt bekymrende og i fokus for regeringen, for det er medarbejdergrupper, som er afgørende for den grønne omstilling,« siger han til mediet.