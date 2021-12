63 gæster holder julefrokost fredag aften i Horsens på Hotel Opus. Det sker på trods af, at sundhedsmyndighederne i denne uge kom med en ‘kraftig opfordring’ om at aflyse netop julefrokoster på grund af stigende coronasmitte.

Direktør på hotellet, Søren Søltoft Holmboe, mener, det er under al kritik, at regeringen og myndighederne ikke har været mere klare i spyttet og i stedet kommer med et decideret forbud frem for en opfordring.

»Hvis vi som hotel vælger at sige, at vi har en vare på hylden, vi ikke kan levere (en julefrokost, red.), så står vi tilbage med en stor regning. Og hvis virksomheden selv aflyser, så hænger de på den. Det efterlader os med aben og lidt af en skyttegravskrig,« siger direktøren.

Oprindeligt skulle der have været 312 mennesker til julefrokosten, men det tal er altså reduceret til 63 gæster på grund af aflysninger.

Hvis Søren Søltoft Holmboe helt havde aflyst julefrokosten, så ville det have kostet ham 300.000 kroner alene fredag aften. Læg dertil, at en kommende jule- og nytårsfest formentlig bliver aflyst på grund af coronarestriktioner.

»Der er for i alt 4,5 millioner kroner i bundlinje-penge. Det dækker udgifter til bla. standup-komikere, dj, lyd og lys og markedsføring,« siger han.

Søren Søltoft Holmboe, der ikke gør noget ulovligt ved at holde julefrokost, mener, at den vage kommunikation skaber »enorm forvirring i befolkningen«.

»Jeg er blevet kaldt landsforræder,« fortæller han om den efterfølgende opmærksomhed, han har fået for at holde fast i arrangementet.

Det er ellers et krav til gæsterne, at de møder op med en negativ coronatest fra samme dag.

Dertil får gæsterne deres eget område og kan tilgå hver deres mad og bartender.

Lokalet, de skal være i, er ifølge Søren Søltoft Homboe på størrelse med »en mindre Føtex« og dermed rigeligt med plads til 63 mennesker.

Søren Søltoft Homboe har så vidt muligt forsøgt at finde en løsning for de gæster, der har aflyst. For eksempel i form af gavekort eller en middag en anden dag.

Brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, mener ikke, at den nye corona-hjælpepakke til 2,6 milliarder kroner dækker de mulige tab i branchen.

Branchen kan blandt andet søge om kompensation alene på baggrund af et fald i omsætningen i december. Tidligere har faldet skullet være over to måneder.

Søren Søltoft Holmboe mener dog ikke, at hjælpepakken er tilstrækkelig hjælp.

»Der er tale om delvis kompensation, hvis vi har mistet en vis del af en omsætning. Det er ikke sikkert, at vi mister den visse del af en omsætning. Vi ved bare, at lukker vi ned, så er det en af vores allerstørste måneder, vi kaster udgifter efter, men ikke kan få omsætning på,« siger han.